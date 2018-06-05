(Görüntülü) Bakan Demircan: Sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"Sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu. Cumhurbaşkanı ile uyum içerisinde çalışacak güçlü bir meclise ihtiyaç var. Eğer Cumhurbaşkanı ile uyum içinde çalışmayan bir meclisle karşı karşıya kalırsak, bu durum sistemin daha başta oluşturulması ve kurgulanması sürecinde istenmeyen neticeler doğurur\" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, seçim çalışmaları kapsamında Amasya’ya geldi. Öğle namazını Gümüşlü Camii\'nde kılan Bakan Demircan, daha sonrasında esnaf ziyareti yaptı. Bakan Demircan, vatandaşlardan Cumhur İttifakı\'na destek istedi. Amasya Belediyesi\'ni ziyaret eden Bakan Demircan, burada yaptığı konuşmada, \"24 Haziran Genel Seçimleri aslında bir yıl önce verilmiş bir kararın uygulanması olarak yapılacak olan bir seçim. Meclisten geçirdiğimiz anayasa değişikliği 16 Nisan 2017’de milletimiz tarafından oylandı. Ve milletimiz tarafından kabul edildi. Ve anayasamızı değiştirdik. Ne yaptık? Parlamenter sistemde demokrasinin diğer şekli olan cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine geçmiş olduk\" dedi. Demircan, sözlerine şöyle devam etti: \"Şimdi 24 Haziran’da ise bir yıl önce almış olduğumuz kararın uygulamasını yapacağız. Bu önemli bir karar. Çünkü Türkiye parlamenter sistemde arzuladığı kalkınma seviyesini yakalamakta zorlandı ve arzuladığı seviyeyi yakalayamadı. Neden, çünkü parlamenter sistem 1950’de başladığımız bir uygulamadır. 1960’dan bugüne kadar sürekli darbeler, vesayet baskıları ve hükümet krizleri, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan sıkıntılar ve krizler neticesinde Türkiye zaman kaybetti. Gelişmesinde arzulanan seviyeyi yakalamakta geri kaldı. Her darbe, her istikrarın bozulması ülkeyi 5-10 yıl geriye götürür. Bunun faturası olarak da Türkiye güçlü olmak zorunda olduğu bir bölgede yaşayan bir ülke olarak istediği düzeyde kalkınmayı başaramadı.\" Bakan Demircan, yeni sistemle birlikte Türkiye\'nin daha hızlı kalkınma imkanı yakalayacağını belirterek, \"Milletimizin de verdiği kabul oylarıyla şimdi burada bu seçimi yapacağız. Bu seçimde dikkat etmemiz gereken bir husus var. O da şu, bu sistemin yeni kurgulanacağı bir seçim bu, sistemin kurumları, kuralları bu meclis tarafından yerine getirilecek. Ve kurumlar, kurallar oluştururken, Cumhurbaşkanı ile uyum içerisinde çalışacak güçlü bir meclise ihtiyaç var. Eğer Cumhurbaşkanı ile uyum içinde çalışmayan bir meclisle karşı karşıya kalırsak, bu durum sistemin daha başta oluşturulması ve kurgulanması sürecinde istenmeyen neticeler doğurur. Bunun önüne geçmek için milletimiz bu seçimde şu kararı alacak; güçlü başkan, güçlü meclis ve neticesinde güçlü Türkiye\" dedi. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'a ziyaretleri anısına bir tablo hediye etti.