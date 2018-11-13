(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: Sadece dağda teröristle mücadele yetmez (2)

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütlerinin \'hak ve özgürlük\' adı altında biat etmeyen herkesi zulüm edip, öldürdüğünü belirterek, \"Sadece dağda teröristle mücadele yetmez. Teröristin ideolojisiyle de mücadele etmeyi hep birlikte başarmamız lazım\" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere helikopterle Tunceli\'ye geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu\'nu Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Ferdibek ve kurum müdürleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri\'ni imzalayan Bakan Çavuşoğlu\'na, Vali Tuncay Sonel tarafından kente ilişkin bilgi verildi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Valilik ziyaretinin ardından Munzur Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni\'ne katıldı. Üniversitenin kampüsünde düzenlenen törende açılış dersini veren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin dış politikada, girişimci ve insani bir yaklaşım uygulayama çalıştığını söyledi. Terörizm ve terörle mücadelenin, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalardan olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, \"Tunceli\'de, terörden arındırıldıktan sonra hayatın ne kadar normale döndüğünü ve Tunceli halkının da günlük hayatını ailesiyle birlikte daha mutlu nasıl geçirdiğini, akşamları, gece 1\'lere kadar dışarıya çıkabildiğini görmek ne kadar büyük bir mutluluk. Ama tüm dünya insanlığı esasen bu terör belasıyla karşı karşıyadır, büyük bir testtir, büyük bir sınavdır. Çifte standartları, ikiyüzlülükleri görüyoruz. Sadece ideolojisi kendisine yakın diye terör örgütlerini destekleyen siyasi partiler, hatta ülkeler ve hükümetler, uluslararası örgütler görmeye başladık\" diye konuştu. Ekonomik gücün, coğrafi olarak batıdan doğuya, kuzeyden güneye kaydığını anlatan Çavuşoğlu, \"Esas, politikada çok taraflılık. Biz de çok taraflılığa inanıyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz. Ama bir taraftan da ABD\'nin özellikle başlattığı tek taraflı kararlar ve sadece küreselleşmeyi değil, kendisini düşünen bir akım ve bunu ticaret ve kur savaşlarına döndürerek kendi politikalarına uymayan ülkeleri de cezalandırma yaklaşımı var. Bakın bu geçiş sürecidir. Önümüzdeki yıllarda hangisi hakim olacak, yine tek merkezli bir dünyaya gideceğiz. Bu tek merkezli dünya mücadelesinde, Soğuk Savaş dönemi gibi kutuplaşma mı olacak ya da etkin çok taraflılık kazanacak mı? Bu konuda bizim politikamız son derece nettir\" dedi. \'SADECE DAĞDA TERÖRİSTLE MÜCADELE YETMEZ\' Türkiye\'nin terörizmle mücadelede hem teröristlerle hem de DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin ideolojileriyle mücadele ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: \"PKK bugün \'Kürt kardeşlerimizin haklarını savunuyorum\' diye ortaya çıkıyor. Yine aşırı terör örgütlerine bakın, ideolojiyle beraber \'hak ve özgürlük mücadelesi\' diye başlıyor. Ama \'hak ve özgürlük mücadelesi\' dediği şey de esasen elinde bir silah ve kendisine uymayan herkese zulmediyor, kendisine biat etmeyen herkesi öldürüyor, yakıyor, yıkıyor. İşte bu ideoloji çok sakıncalı bir ideolojidir. Sadece dağda teröristle mücadele yetmez. Teröristin ideolojisiyle de mücadele etmeyi hep birlikte başarmamız lazım.\" Bölgesel kriz yönetimi ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda vizyonun yanı sıra somut adımların atılması gerektiğini de kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, stratejik bağların ve komşu ülkelerle ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, \"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin, hele işte yaptırımları görüyorsunuz, İran yaptırımı, enerji güvenliğimizin de güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi şarttır. Bununla ilgili adımlarımızı atmaya devam etmemiz lazım\" dedi.