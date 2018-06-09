(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (3)

\'ANTALYA\'DA 10 ÜNİVERSİTE HEDEFİMİZİ VAR\'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi\'nin (AÜ) mezuniyet törenine katıldı. AÜ Stadyumu\'ndaki törene Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sıcak hava nedeniyle alanda bulunan öğrencileri bu özel günde yalnız bırakmayan aileleri zor anlar yaşadı.



HEDEF, AÜ\'YÜ İLK 100 ARASINA SOKMAK



Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ\'nün Türkiye\'nin değil dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ\'nün dünyadaki en iyi ilk 800 üniversite arasında yer aldığını, ancak hedeflerinin ilk 100 olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, \"Sizlerin güveni ve ilgisi sayesinde Antalya eğitimin merkezi oluyor. Antalya\'da 10 üniversite hedefimizi var. Yeni bir hayata ilk adımı atıyorsunuz. Türkiye\'nin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için sizlerin bayrağı devralması gerekiyor. Cumhuriyeti, 100\'üncü yıl hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız\" dedi.



\'HEDEFLERİNİZE MUTLAKA ULAŞACAKSINIZ\'



Yurt dışından gelen öğrencilere de seslenen Mevlüt Çavuşoğlu, bu öğrencileri, ülkeleri ile Türkiye arasında bağları güçlendirecek ikinci bir temsilcimiz olarak gördüklerini söyledi. Öğrencilere öğütlerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, \"Yarın iş arayacaksınız ama belki bulamayacaksınız. Kendinizi boşlukta hissedeceksiniz, bu doğaldır. Master yaptıktan sonra aynı hislere kapılabilirsiniz. Ama karamsarlığa kapılmayın, hiçbir zaman pes etmeyin. Hedeflerinize mutlaka ulaşacaksınız\" diye konuştu.



Konuşmasının ardından AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Çavuşoğlu\'na tablo hediye etti.



2017-2018 döneminde 8 bin 500 öğrencinin mezun olduğu törende Bakan Çavuşoğlu, Tıp Fakültesi\'ni birincilikle tamamlayan öğrenciye diplomasını verdi.

