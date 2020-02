(Görüntülü) Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (3)

TEŞKİLAT BULUŞMASINA KATILDI



Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt\'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Teşkilat Buluşması\'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ağbal, İsrail\'in Gazze\'deki katliamına değinerek, \"Vatan toprakları ve yurtlarını savunan, özgürlükleri için protesto yapan gencecik evlatları katleden o alçak İsraillileri de lanetliyorum. Onların mekanları cennet. Rabbim bir gün inşallah nasip edecek, o toprakların esas sahipleri orada devletlerini de kuracaklar. Her daim Filistin davasının millet ve devlet olarak yanında yer aldık. Bundan sonra da Filistin\'de devlet kurulana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu davanın yanındayız. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun\" dedi.



\'KENDİMİZE ÖZ GÜVENİMİZ GELDİ\'



Türkiye\'nin önlerindeki yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden biri olduğuna işaret eden Bakan Ağbal şöyle konuştu:



\"16 yıldır teşkilat ve parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 80 yıldır bu toprağa, bu millete küstürülen değerleri tekrar ayağa kaldırdık, tekrar kendi benliğimize döndük. Kendimize öz güvenimiz geldi. Paramızdan utanırdık, altı sıfırlar bitti. Eskiden Avrupa\'ya, yollarına ve köprülerine özenirdik. Şimdi Allah\'a şükürler olsun, her bakımdan çok daha müreffeh, kendisine güvenen bir Türk milleti var. Türkiye 2023’te, 2051’de, 2071’de çok daha müreffeh bir ülke olacak. Okullarıyla, hastaneleriyle, altyapısıyla ve insani kalitesiyle çok daha ileriye gidecek. Şunu bilin ki son 16 yıldır Türkiye\'de tüm bu yapılan icraatlar sonunda herkes şunu söylüyor. Türkiye önümüzdeki on yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden bir tanesi. Bizim büyük bir vebalimiz var. Bu yolculuğu devam ettirme vebali.\"



Programın ardından AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, üzerinde Bayburt Saat Kulesi\'nin resminin yer aldığı tabloyu Bakan Ağbal\'a hediye etti.