(Görüntülü) Bahçeşehir Üniversitesi İİSB Fakültesi ‘İlk Ders'ini yaptı

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) – BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) 2018-2019 akademik yılına, ‘İlk Ders’ açılış töreniyle ile başladı. Açılış töreninde konuşan İİSBF Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, “Dünya çapında rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış gençlere ihtiyacımız var ve üniversitelerin iş hayatından kopuk olması artık mümkün değil” dedi.





Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘İlk ders’ açılış töreni, BAU Beşiktaş kampüsünde birçok öğrencinin ve öğretim görevlisinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe konuk olan Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO’su Agah Uğur ise ‘Değişen Dünyada Fark Yaratma Stratejileri’ konulu konuşma yaptı.





Başarılı olabilmek için rekabet alanının artık yerelde sınırlı kalmadığını ifade eden İİSBF Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, “Bu etkinlik bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü biz BAU olarak ‘İstanbul’un kalbinde bir dünya üniversitesiyiz’ diyoruz. Artık çok iyi biliyoruz ki dünya çapında rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış gençlere ihtiyacımız var. İşte bu noktada fakülte olarak bize çok büyük bir görev düşüyor çünkü bizim ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji ve finans bölümlerimiz var. Yani yarın öbür gün birçok alanda yönetici ve karar verici noktalarda olacak kişileri yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.





“DANIŞMA KURULUMUZ İLE BİRÇOK ETKİNLİK YAPACAĞIZ”





“Bizim bugün yaptığımız bu ilk ders etkinliği esasında felsefemizin çok önemli bir parçasını oluşturuyor” diyen Prof. Dr. Farina, konuşmasına şöyle devam etti:





“Biz fakülte olarak geçen sene bir ilki gerçekleştirdik ve bir danışma kurulu oluşturduk. Bu kurulumuz, sektördeki çok önemli uluslararası ve yerel firmaların üst düzey yöneticilerinden oluşuyor. Onlar hem tecrübeleri zengin olan hem de geniş coğrafyalarda çalışmış kişiler. Onlarla birlikte çalışarak öğrencilerimize nasıl değer katabiliriz, kendilerini geliştirmeleri ve mezun olduklarında daha başarılı olmaları için nasıl katkıda bulunabiliriz gibi konuları değerlendiriyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz bu bilgi ve yetilerle mezun olduklarında sektöre daha fazla katkı sağlayabilirler. Danışma kurulumuzla önümüzdeki dönemlerde birçok aktivite yapacağız. Panellerimiz, yuvarlak masa toplantılarımız, kariyer günlerimiz olacak. Firma ziyaretleri yapacağız. Bütün bunlarla hem iş ağlarını geliştirecekler, işlerin nasıl yürüdüğünü görecekler hem de doğru zamanda doğru yere ulaşabilme imkanları olacak”





“ÖZEL SEKTÖR DE ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMALI”





Eğitim ile iş dünyasının birbirini desteklemesi gerektiğini kaydeden Farina, “Biz üniversite olarak bilginin zenginleşmesini ve gelişmesini sağlamakla yükümlüyüz. Diğer taraftan bunu gençlerimizle paylaşıp onların kendilerini geliştirmelerini, yapacakları işlerle kendi toplumlarına katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu noktada da artık üniversitelerin sektörden ve iş hayatından kopuk olması mümkün değil. Aynı şekilde özel sektörün de üniversitelerle iş birliği içinde, kendi ihtiyaç duyduğu kaynakları daha iyi yaratabilmek için iletişimde olması lazım. İşte biz bunu çok daha aktif ve somut örneklerle hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.





“YENİ NESİL ANALİTİK DÜŞÜNMEYİ BİLMELİ”





Yeni neslin artık çok daha farklı özelliklere ve farklı beklentilere sahip olduğunu dile getiren İİSBF Dekanı Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, konuşmasına şöyle devam etti:





“Ben aynı zamanda jenerasyon pazarlaması çalışıyorum. Farklı dönemlerde doğan insanların farklı davranış şekilleri olduğunu, iş ve özel hayatında farklı beklentileri olduğunu görüyoruz. Y kuşağı ve ondan sonra gelecek olan Z kuşağı gerçekten çok farklı özelliklere sahip gençlerden oluşuyor. Dolayısıyla onların dönemlerinde değişim çok daha hızlı olacak. Artık biz, en ileri teknolojiye doğmuş çocuklarla iş hayatında birlikte olacağız. Dolayısıyla onların bu değişimin hızına ayak uydurabilmeleri için analitik düşünmeyi; yani karşılarına çıkan problemi doğru şekilde değerlendirip doğru çözümler üretebilmek için hangi bilgiye nasıl ulaşabileceklerini bilmeleri lazım. Bu değişim korkutucu bir şey değil ama sadece hazırlıklı olmak ve ne yapılacağını bilmek lazım. Biz öğrencilerimizin bu dünyada fark yaratmak için kendi yaratıcılıklarını kullanmalarını istiyoruz”





“BEKLENTİNİZİ DÜŞÜK TUTUN”





Mega trend konusuna değinen Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO’su Agah Uğur, “Bu konu çok karışık ve neyin mega trend olduğu nereden baktığınıza göre değişiyor. Ama bu derste mega trend konusu yetenek, çünkü sizler birer yeteneksiniz. Dolayısıyla yetenek gözüyle mega trendlerin neler olduğuna bakmamız lazım. Bu noktada da 4 tane mega trendin iki değişimi etkilediğini görüyoruz. Teknolojik ve dijital verimlilik ile değer yaratma yöntemleri yeteneğe yönelik talebi, iş dünyasını; kaynak dağılımı ile kültür ve değerler ise yeteneğin kendisini yani sizleri etkiliyor” şeklinde konuştu.





“TEKNOLOJİNİN ETKİSİ ARTTIKÇA DAHA FAZLA KAYNAK AYIRIYORLAR”





Teknolojinin ve bilgi değişim hızının hayatın her alanını etkilediğini ifade eden Uğur, şunları kaydetti:





“Eskiden teknolojinin iş dünyasına 200 yılda bir etkisi olurdu. Son dönemde bu etkinin süresi 20 yıla indi. Çünkü teknolojinin etkisi arttıkça bundan faydalananlar daha fazla para kazanıyorlar ve teknolojiyi geliştirmek için daha da fazla kaynak ayırıyorlar. Ayrıca şu anda internette 1.1 milyar internet sitesi varmış. Verinin çılgınca üzerimize geldiği bir dönemdeyiz ve bunun analitiğini bizim kendi beyinlerimiz ne kadar güçlü olursa olsun yapmamız mümkün değil.”