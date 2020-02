(Görüntülü) Bahçeşehir Kolejinden 11 yeni öğretim programı

İSTANBUL, (DHA)- TEMELİNE 21\'inci yüzyıl becerilerini alan ve 2006 yılından bu yana faaliyette olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri müfredatlarına “Modern Hava Araçları”, “Endüstri 4.0”, “Veri Yapıları ve Algoritmaları”, “Web Programlama” gibi 11 yeni ders ekledi. Bahçeşehir Koleji akademik birimleri, Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, Fen ve Teknoloji Liseleri öğretmenleri, program geliştirme uzmanları ile ölçme değerlendirme uzmanlarının çalışmalarıyla ortaya çıkan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek müfredatta seçmeli ders olarak yer alacak programlardan \"robotik\" ve \"insansız hava araçları\"nın içeriğine, öğrenciler de katkıda bulundu. Türkiye genelinde sayıları 14\'e ulaşan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, müfredatlarını teknolojinin getirdiği yenilik ve değişimlere göre belirliyor. Bu kapsamda var olan programlarına yeni dersler eklemek isteyen okul yetkilileri tarafından hazırlanan ve içinde \"model hava araçları\", \"bilgisayar destekli çizim modelleme\", \"biyonano teknolojileri\", \"malzeme birimine giriş\", \"güncel programlama dilleri\", \"web ile programlama\", \"java ile programlama\", \"insansız hava araçları\", \"robotik\" gibi derslerin yer aldığı 11 yeni içerik Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı\'nın onayından geçti. \"DERS İÇERİKLERİNİ İHTİYAÇLARA GÖRE OLUŞTURDUK\" Derslerin içerik olarak üniversite düzeyindeki hedef ve yeterliliklerden oluştuğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, \"Programları hazırlarken ciddi bir hazırlık sürecinden geçiyoruz. Bunları hazırlarken de öncelikle Fen ve Teknoloji Liselerimizde bir ihtiyaç analizi yaptık. Bilim ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişip değiştiğinin farkındayız. Her geçen gün yeni bir bilgi ve ürün ortaya çıkıyor. Bundan 10 yıl sonra adını dahi duymadığımız meslekler ortaya çıkacak. O nedenle biz burada öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Geleceğin mesleklerinin yeterlilikleri neyse ona uygun programlar yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada öğrencilerimizde çağın gerekliliklerine uyum sağlayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak becerilerin, farklı düşünme becerilerinin olması çok önemli. Biz de yaptığımız ihtiyaç analizleri sonrasında öncelikle öğrenme ortamlarını dikkate aldık. Öğrencilerimizin yaş seviyesine göre bilişsel ve duyusal özelliklerini dikkate alarak Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, Fen ve Teknoloji Liselerinde görev yapan öğretmenlerimiz ve okuyan öğrencilerimiz program yazım sürecine dahil oldular. Aynı zamanda program geliştirme ve ölçme, değerlendirme uzmanları çok büyük bir ekiple 11 farklı öğretim programının hazırlık ve yazım aşamasını tamamladık\" diye konuştu. Alacakları yeni derslerin öğrencilere katkısına da değinen Aslan, \"Pek çok farklı alanda düşünme becerilerini geliştirecek programlara tabi olacaklar. Bu da öğrencilerin sadece teknolojiyi kullanan bireyler değil aynı zamanda teknolojide dünyaya liderlik edebilecek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak\" dedi. \"YENİ MARKALAR YARATMAK, PATENTLER ALMAK İSTİYORUZ\" Hazırladıkları programlardan Türkiye\'de tüm lise öğrencilerinin istifade edebileceğini belirten Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Tolga Yıldız, sadece kendilerini değil başkalarını da düşünen öğrenciler yetiştirdiklerini ifade etti. Markalaşmaya verdikleri öneme dikkat çeken Yıldız, \"Dünyanın önde gelen 500 markasına baktığımızda burada neden bir Türk markasının da yer almadığını, patent sayılarımızın neden az olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda şikâyet etmiyor, durumu tersine çevirmek için çalışıyoruz. Örneğin okulumuzdan mezun olan her öğrenci mutlaka faydalı bir modelde adı geçecek şekilde çalışmalar yapıyor\" dedi. \"ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİ DERSLERİNİ YAZDI\" Programa eklenen derslerin dönemin şartlarına uygun olmasına özen gösterdiklerini söyleyen Yıldız, \"Örneğin ‘İnsansız Hava Araçları’ diye bir dersimiz var. 1990\'ların sonunda yedek parça konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Şimdi ise Bayraktar var, Anka var. Kendimiz bu parçaları yapabildiğimizi gösterdik. Demek ki biz bunları üretebiliyoruz. Bunun dışında farklı alanlardaki başarılarımız da bize daha iyi yerlere gelebileceğimizi gösteriyor. O nedenle daha iyilerini üretebilmemiz için bu işlere üniversitelerde değil liselerde başlamamız gerekiyor. Bu nedenle 11 yeni programımızdan biri olan insansız hava araçlarını da müfredatımızdan geçirdik. Yeni 11 dersimizden ‘İnsansız Hava Araçları’ ve ‘Robotik’ ise ayrıca önemli çünkü bunları öğretmenlerinin öncülüğünde öğrencilerimiz yazdı. Bu harika bir şey\" diye konuştu. JAPON ÖĞRENCİLERE ROBOT YAPMAYI ÖĞRETECEKLER Öğrencilerinin başarılarının uluslararası arenada da görülmeye başladığını belirten Yıldız, \"Geçtiğimiz yıl bir Japon kanalı Kuyu köpeği kurtarmak için yaptığımız robot için buraya geldi ve çocuklarımızın belgeselini çekti. Bu çok güzel bir duyguydu. Tüm Japonya\'da bu belgesel yayınlandı ve \'Bu çocuklar teknolojiyi böyle kullanılıyorlar\' denildi. Şimdi ise bir işbirliği yaptık. Bir Japon k12 okulu ile çalışacağız. Kasım ayında buraya gelecekler ve Türk öğrenciler, Japon öğrencilere robot yapmayı öğretecek. İmkân verilince bu çocuklar her şeyi yapabiliyorlar. Böyle millileşmek çok önemli. Zaten yapabildiğine inandıktan sonra işin büyük kısmı bitmiş oluyor\" dedi.