(Görüntülü) Bahçeli: Kandil'e Türk bayrağını dikme zamanı gelmiştir (6)

İsmail AKKAYA- Hasan DÖMMEZ/KONYA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, \'\'Konya\'dan diyorum ki, Kandil Dağı\'na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir. Duamız kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yağsınlar\'\' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya\'da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen; partisinin Konya, Karaman, Aksaray, Budur, Isparta ve Afyonkarahisar il başkanlıkları üyelerinin ve milletvekili adaylarının katıldığı \'Konya Bölge İstişare Toplantısı\'na katıldı. Bahçeli, konuşmasında Türkiye\'nin geleceğini perdelemek isteyenlerin olduğunu belirterek, \'\'Türk milletinin geleceğini zulümle pençelemek istiyorlar\'\' dedi. ANKET TEPKİSİ Bazı anket firmalarına tepki gösteren Bahçeli, \'\'MHP\'yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacaklardır. Öyle haller vardır, melek bile imrenir; öyle haller vardır ki iblis bile iğrenir. Algı ve ayak oyunlarıyla milli iradeyi çarpıtmaya, milletimizi aldatmaya heves eden satılık anketçilerden iblis bile iğrenir durumu gelmiştir. Bir dedikleri diğerini tutmuyor, sürekli yalan, sürekli fitne. MHP anketlere girmez, rakamlara girmez, yüzde hesaplarıyla anlaşılmaz. Hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez\" ifadelerini kullandı. Bahçeli, sözlerinin devamında, \'\'Bir yanda emek veren, ter akıtan helal lokması için çırpınan milyonlar. Diğer yandan da milletin sırtından geçinen, fildişi kulelerinde fikren sefalet, fiziken sefahat içinde yaşayan küçük bir azınlık ve kaymak tabaka karşımızdadır. Bu açmazın da giderilmesi şarttır. Nitekim ümit de MHP\'dir\'\' dedi. \'KANDİL\'E TÜRK BAYRAĞINI DİKME ZAMANI GELMİŞTİR\' MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kandil\'e yapılması planlanan askeri operasyona da değinerek, şöyle konuştu: \'\'Dayanışmamızdan, Cumhur İttifakı\'nın duruşundan korkan ve kıskanlar da fazla. Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de haya. Bizim hayasızlarla işimiz yoktur. Bizim arsızlarla yolumuz kesilmeyecektir. Türkiye düşmanlarına sonuna kadar direneceğiz. Türk ve İslam\'a soğuk bakan varsa, karşılarında yer alacağız. Terörle mücadeleyi, Türkiye düşmanlarına gösteren yüksek ve şerefli tepkiyi her şart altında destekleyeceğiz. Bu kapsamda Konya\'dan diyorum ki, \'Kandil Dağı\'na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir\'. Duamız kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yağsınlar. MHP, millet ve devletiyle bütündür. Hayra, hakka, halka ve hakikate hizmet eden MHP, Türk milletinin henüz yazılmamış destanına destek verecek kalp atışı, gönül ve dava atışıdır. MHP Türkiye\'nin gerçeklerini okumuş, milletimizin arayış ve özlemlerini beka üzerinden tekrar yorumlamıştır.\" Bahçeli, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de \"FETÖ, şark meselesinin bu çağdaki adı, kanlı emperyalizmin 21\'inci yüzyıl projesi olarak Türk milletine ihanet etmiş, küresel efendileri namına istilayı denemiştir. Karşımızdaki terörizm dehşeti farklı boyutlarla devam ederken, Türk vatanını ele geçirme emeli geçmiş değildir\'\' dedi. \'CHP, HDP, İP PROJEDİR\' CHP, HDP ve İYİ Parti\'yi eleştiren Bahçeli, \'\'PKK/PYD/YPG projedir. FETÖ, IŞİD projedir. Bunlara destek veren, emellerine hizmet eden, haine hain diyemeyen siyasi uzantılar da proje olup çıkmışlardır. CHP, HDP, İP böyledir. Türk milletinin bekası müdafaa edilecekse, ki mecburidir, o halde bunun gerek ve şartları da muhakkak yerine getirilmelidir. Bu kapsamda, hükümet etme sisteminin revizesi, geniş ve katılımcı bir mutabakata dayanması gerekiyordu. Edirne düşerken, tartışmalara boğulan Meşrutiyet Meclis\'i gibi olamazdık. \'Edirne\'yi Enver alacağına Bulgar alsın\' diyen soysuz anlayışın bugünkü izdüşümündeki işbirlikçilere itibar edemez, iddialarına inanamazdık. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016 günü Yenikapı\'da bir ruh doğdu, Türkiye için yeni bir kapı açıldı. Biz bu ruha ortak olduk, bu kapıdan içeri girdik. Başka türlüsünü yapmamız da kendimizi, ülkülerimizi, var oluş gayemizi inkar olurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi\'yle oturup konuştuk. Yeni bir hükümet sistemi üstünde uzlaşmaya vardık. Çünkü bekamız anormal tehditler altındaydı. Bir olmalıydık, beraber hareket etmeliydik\'\' diye konuştu. 24 Haziran\'ın en önemli sonucunun Türkiye\'nin yeni sisteme geçmesi olacağını ifade eden Bahçeli, \'\'Dip dalgada sörf yapacağını söyleyenler tel tel dağılacaklardır. İnce ince yıkım ve yozlaşma siyaseti yapanlar hezimetle tanışacaklardır. PKK ve FETÖ yerle yeksan edilecektir. 24 Haziran\'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kazanacaktır\'\' dedi. Bahçeli, yerli otomobilin de Konya\'da üretilmesi gerektiğini belirterek, \'\'Türk malı ilk otomobil için en uygun yer Konya\'dır\'\' dedi.