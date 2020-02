(Görüntülü) Bahçeli: Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir -4

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, \"Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir\" dedi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis\'te partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 27\'nci Dönem 2\'nci Yasama Yılı\'nın dün başladığını hatırlatarak, yeni yasama yılının siyasi partilere ve ‘Milliyetçi- Ülkücü Hareket\'e hayırlı olmasını diledi.



\'BAŞARAMAZLAR DEDİLER, BAŞARDIK\'



Milliyetçi Hareket Partisi\'nin Türkiye\'ye hizmetle anıtlaşan milli gurur kaynağı olduğunu söyleyen Bahçeli, \"Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 Pazar günü, çok zorlu şartlarda yapılan bir seçimin ardından 50 muhterem milletvekiliyle Meclis\'te grup kurma hakkını elde etmiştir. \'Yapamazlar\' dediler, yaptık. \'Başaramazlar\' dediler, başardık. \'Devrilir gider\' dediler, direndik, dirilişimizle kötü iddia sahiplerini ve iftiracı çevreleri mahcup ettik, maskaraya çevirdik. Onlar konuştu, biz inandık. Onlar atıp tuttu, biz milletimize güvendik. \'Yüzde 2-3 oy alırlar, erirler, çökerler, grup bile kuramazlar\' diye nifak ve dedikodu yayanları tek tek not aldık; sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik, şaştılar kaldılar, donuk donuk baktılar, şoktan şoka girdiler. Sizler yalnızca milletvekili olmadınız; şiddetli bir kuşatmayı yaran kutlu bir inancın neferleri mertebesine yükseldiniz” diye konuştu.



\'HİÇ KİMSENİN HİKMETİNE MUHTAÇ DEĞİLİZ\'



Yeni yasama yılında çok çalışacaklarını belirten Bahçeli, \"Konuşacağız, uzlaşacağız, alınan kararlara yapıcı şekilde katılacağız, milletimizin lehinde tavır ve davranış göstereceğiz. Seçim beyannamemizde vadettiğimiz ne varsa gerçekleşmesi için çaba ve gayret harcayacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok. Gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok. Bu yeni yasama yılında hepinize güveniyorum. Unutmayınız; hiç kimsenin, hiçbir oluşumun lütfuna, himmetine, hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına, korumasına ihtiyaç da duymuyoruz. Bize Allah\'ın himayesi yeter, keremi yeter, bize milletin sevgi ve desteği yeter\" dedi.



\'TEKER TEKER BELİRLEMELİDİR\'



Yaşanan ekononik gelişmeleri de değerlendiren Devlet Bahçeli, haksız kazanç sağlayan, fırsatçılık yapan kişilere tepki gösterdi. Bahçeli, şöyle konuştu:



\"Savaş yıllarında karaborsacılık yapan, stokçuluktan geçinen satılmışların durumu ne ise ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapan, fiyat etiketlerini şişirenler de aynıdır. Vatandaşlarımız ne yerim ne içerim derdindeyken, kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları, nasıl bir insanlık anlayışları vardır? Ekonomik çilelere, fahiş zamlara, anormal fiyat artışlarına; her durumda haline şükreden, bir lokma bir hırka diyen müşfik, dar gelirli, elinde avucunda bir şey kalmamış insanlarımız mı katlanacaktır? Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz.\"



\'251 VATAN EVLADININ ŞEHADETİ DELİL DEĞİL Mİ?\'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Birleşmiş Milletler toplantısından sonra düzenlediği Almanya ziyaretinin son derece faydalı olduğunu kaydeden Bahçeli, Almanya Başbakanı Angela Merkel\'e ise tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak toplantısı düzenleyen Merkel\'in terör örgütü FETÖ ile ilgili sözlerini eleştiren Bahçeli, şunları söyledi:



\"Şansölye Merkel özetle şunları ifade etmiştir; \'FETÖ konusunu ciddiye alıyoruz ama daha çok delile, bilgiye, FETÖ\'yü PKK\'yla bir tutmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız vardır.\' Almanya Başbakanı FETÖ için hâlâ kanıt arıyorsa, hâlâ daha çok bilgi istiyorsa biliniz ki, bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe aldığımız söylenemeyecektir. Almanya\'da FETÖ\'ye \'Gülen Hareketi\' denildiği müddetçe, bu hainlerle, bu haşhaşilerle Avrupa düzleminde nasıl mücadele edilecektir? 251 vatan evladının şehadeti delil değil mi? 2 bin 194 vatan evladının yaralanması delil değil mi? 15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşun ve bombalar delil sayılmayacak mı? Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor?



Bu esef ve endişe verici tutumunu hangi çevre ve odaklar tahkim ediyor? Hainin delili mi olur? Teröristin belgesi mi araştırılır. Terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur? Hain haindir, terörist teröristtir, imhaları ve cezalandırılmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizatihi ifa ve ifadesidir. Almanya Başbakanı 15 Temmuz\'a yanlış yerden, yanlış yönden, yanlış fikirlerden bakmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla Sayın Merkel denize düşmemiştir, o halde yılana sarılmasına gerek yoktur. Himmet vermemiş, hizmet diye hıyanete \'tamam\' dememiştir. Bu da açıktır. Sanıyorum maklube yemediğinden zehirlenmesi de söz konusu değildir.\"



\'TEZKEREYE EVET\'



\"Türkiye\'nin güney kara sınırlarına mücavir alanlarda sahnelenen vahim senaryolar, zamanında ve milli güç unsurlarının harekete geçirilmesiyle şimdilik kesilmiştir\" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



\"Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye\'nin milli güvenliğine yönelik her türlü muhasım faaliyetleri, Irak ve Suriye\'den ülkemize yönelen saldırıları bertaraf etmek, muhtemel kitlesel göçlere önlem geliştirmek hususlarında hükümete tam destek verecektir. Bu maksatla TBMM gündemine gelen; \'hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tayin edilecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gerektiği takdirde sınır ötesi hareket ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi\'yle ilgili tezkereye \'Evet\' oyu verecektir. Terör örgütleri ister Fırat\'ın doğusunda, ister Fırat\'ın batısında, isterse de ülke topraklarında olsun, hepsini birden imha etmek kaçınılmaz milli zarurettir.



Varlığımıza ve istiklalimize kasteden, kurşun atan, pusu kuran, bomba fırlatan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı düzenleyen kim varsa kafaları koparılmalıdır. Her yerde temizlik, hep temizlik, tam temizlik, sürekli temkin ve tedarikli iradeyle hareket etmek bekamız için şarttır, elzemdir.\"



\'CUMHUR İTTİFAKI CUMHURİYET\'İN BEKÇİSİ, TÜRK MİLLETİNİN ÜMİDİDİR\'



Cumhur İttifakı\'na bağlı olduklarını kaydeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



\"Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını, yoğurdum ekşi, peynirim küflü demeyen bedbahtları dikkate ve ciddiye almayacağız. İşimize bakacağız, önümüzdeki gündemlere kilitleneceğiz. Eğer sabrımızı taşırırlarsa, bize tepeden bakıp asap bozucu imalarına, edep dışı ifadelerine devam ederlerse unutmasınlar ki, bizde gafile söylenecek ne söz biter ne de tepki diner. Cumhur İttifakı Cumhuriyet\'in bekçisi, Türk milletinin ümididir. Üstelik beka, güvenlik ve istikrar temeline dayanmaktadır.\"