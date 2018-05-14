(Görüntülü) Bahçede ders işliyor, kümeste tavuk ve ördek yetiştiriyorlar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyündeki Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, derslerini sıcak günlerde okul bahçesinde oluşturdukları \'Doğa Sınıfı\'nda işlerken, boş zaman ve teneffüslerini ise yine bahçeye kurdukları kümeslerdeki tavuk ve ördeklere bakarak değerlendiriyor. Mehmet Yaşar İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Gönen, Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Çatalpınar ve Matematik Öğretmeni Salih Yıldız önderliğinde okulun bahçesine \'Doğa Sınıfı\' ve kümes yaptı. Sıcak havada daha rahat ortamda ders işlemeyi planlayan öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesindeki çam ağaçlarının altına sıra, masa ve yazı tahtası gibi sınıf araç ve gereçleri koyarak \'Doğa Sınıfı\' oluşturdu. Sıcak günlerde derslerini bu \'Doğa Sınıfı\'nda yapan öğretmen ve öğrenciler, teneffüs ve boş zamanlarını da okul bahçesindeki kümesteki tavuk ve ördeklerin bakımına ayırıyor. Öğrenciler 8 tavuk, 1 horoz ve 3 ördeğin bulunduğu kümesteki hayvan sayısını artırmayı planlıyor. \'BURADA DERSLER AKLIMIZA DAHA İYİ GİRİYOR\' Okulun 8\'inci sınıf öğrencisi Melih Can Şener, boş zamanlarında tavuk ve ördeklerin bakımını yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Şener, \"Sıcak zamanlarda derslerimizi Doğa Sınıfı\'nda işliyoruz. Burada dersler aklımıza daha iyi giriyor. Sıcaktan sınıfta derslerden kopuyoruz. Burada derslere daha iyi bağlanıyoruz. Dikkatimizi öğretmene topluyoruz\" dedi. \'DERSLERE DAHA İŞTAHLI KOŞUYORLAR\' Fen Bilimleri Öğretmeni Ahmet Çatalpınar, okulun imkanlarını daha iyi değerlendirmek için çalıştıklarını belirterek, \"Okulumuzun bahçesine Doğa Sınıfı yaptık. Doğa Sınıfı\'nda öğrencilerimiz derslere daha iştahlı koşuyor. Daha iyi anlıyor, konuları daha iyi kavrıyorlar. Ayrıca bir kümes yaparak, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağladık. Zaten öğrencilerimiz köyde. Evlerinde de tavuk ve ördek var ama burada da besliyorlar. Sahipleniyorlar tavuklarımızı, ördeklerimizi. Kendileri yemliyorlar. Yumurtalarını da melemen yapıp bir güzel yiyoruz\" diye konuştu.