(Görüntülü) Bağış toplayarak, okuluna kitaplık yaptı

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Şimal Alkaç (14), kütüphane bulunmayan okuluna, topladığı bağışlarla kitaplık kurup, 226 kitap aldı. İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu öğrencisi Şimal Alkaç, kütüphane bulunmayan okulunda, ev şeklinde kitaplık yapılmasını sağladı. Alkaç, kitaplığın içini kitapla doldurmak için çevresinde bağış kampanyası başlattı. Kısa sürede 3 bin lira toplayan Alkaç, 226 kitap satın aldı. Şimal Alkaç ve arkadaşları, alınan kitapları kitaplığa dizdi. Mezun olmadan önce okuluna hediye bırakmak için bu projeyi gerçekleştirdiğini belirten Alkaç, kitaplık için bağış toplamaya devam edeceğini söyledi. Alkaç, \"Okulumuzda kütüphane yoktu. Arkadaşlarımla yaptık bunu. Bağışlarla alınan kitaplarla kitaplığı dolduruyoruz. Burada daha çok edebi eserlere yer verdik. 100 temel eser var. Okulun girişine koyacağız. Öğrenciler içinden kitap alabilecek. Okuduktan sonra geri getirecek. Ben bu yıl mezun oluyorum. Okuluma böyle bir eser kazandırdığım için çok mutluyum. Benden sonra okulumda eğitim görecek arkadaşlarıma en güzel hediyeyi bıraktığımı düşünüyorum. Başka okullara da bu tür kitaplıkları yapmak istiyorum. Bunlar için bağış bekliyorum\" diye konuştu.