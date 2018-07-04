(Görüntülü) Aytun Çıray: Seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, erken seçim doğrultusunda ittifak kapsamında, “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi.







İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çıray, Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yayınlanmasına ilişkin, KHK yetkisinin ülkenin sistemini değiştirmede kullanıldığını söyledi. İYİ Parti’nin KHK uygulamalarını dikkatle takip edeceklerini belirten Çıray, gerektiğinde itiraz görevini yerine getireceklerini ifade etti.







‘SEÇİM İŞBİRLİĞİ İTTİFAKINA ŞU ANDA BİR İHTİYAÇ KALMAMIŞTIR’



Bir basın mensubunun ‘Parlamentoda ve olası bir erken yerel seçimler konusundaki ittifak tavrınız ne olacaktır?’ sorusuna Çıray, şu yanıtı verdi:



“Biz her seçime hazırız. Ancak Türkiye’nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorumlulukları varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları göz ardı etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız işbirliği bir koalisyon değildir. Anlatmakta zorluk çektiğimiz konulardan birisi de buydu. Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milleti ile paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da ‘doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur’. Önce bir getirsinler görelim.”







FAHRETTİN YOKUŞ’UN AÇIKLAMALARI



İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un erken seçim konusunda ‘AK Parti ile yasa çıkarılması konusunda işbirliği yapabiliriz’ şeklindeki açıklamasına ilişkin de Çıray, “Sayın Yokuş çok milli bir tavır sergileyerek, ‘Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda hangi siyasi parti bu ülkenin çıkarlarına uygun bir yasa getirirse, o yasayı desteklemek İYİ Parti’nin yapıcı muhalefet anlayışının bir gereğidir’ demek istiyor. Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın” diye cevap verdi.







Çıray, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde son günlerde sıkça yaşanan kayıp çocuk vakaları ve çocuk istismarıyla ilgili olarak da, “Türkiye günlerdir çocuklarımızın maruz kaldığı insanlık dışı davranışları konuşuyor. Bir ülke çocuklarını koruyamıyor, hatta onları koruyacak yasalar konusunda elini çabuk tutmuyorsa, ne bugünümüz ne de yarınımız güvence altındadır. Çocuklarını, yani geleceğini koruyamayan bir ülkenin bugünü güvende olamaz” diye konuştu.