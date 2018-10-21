(Görüntülü) Ata Demirer'den Gökçeada yorumu: Biraz yalnız bir ada

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde, \'Hedefim Sensin\' filminin çekimlerini tamamlayan oyuncu ve komedyen Ata Demirer, aşığı olduğu Bozcaada\'ya koştu. Serin havaya aldırmadan, kendini Bozcaada\'nın serin sularına bıraktı. Bozcaada\'nın turizmi yanı sıra, \'Kargalar yimeden sen yi\' sloganıyla çavuş üzümünün de tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle verilen ödülü alan Ata Demirer, \'Hedefim Sensin\' filmini çektiği Gökçeada için \"Biraz yalnız bir ada. Bizden bir şeyler bulaşır inşallah oraya da\" dedi. Gişe rekoru kıran \'Eyvah Eyvah\' film serisini Çanakkale\'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi ile Bozcaada ilçesinde çekerek, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayan oyuncu ve komedyen Ata Demirer, çekimlerini kısa süre önce tamamladıkları \'Hedefim Sensin\' filmiyle de Gökçeada\'ya aynı katkıyı sundu. Yeni film için bu yaz Türkiye’de köyü bulunmayan tek ilçe olan Bozcaada’dan yine Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada’ya transfer olan Ata Demirer, sette ve set aralarında çektiği Gökçeada’nın güzelliklerini anlatan fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından takipçileri için paylaştı. Bu fotoğraf ve videolar binlerce beğeni alırken, Gökçeada için iyi bir tanıtım oldu. \'Eyvah Eyvah\' serisiyle Bozcaada’nın yıldızını parlatan Ata Demirer, ‘Hedefim Sensin’ filmiyle de Gökçeada’nın tanıtımına katkı sunacağını umduğunu belirtti. \'BİZDEN BİR ŞEYLER BULAŞIR İNŞALLAH\' Gökçeada\'da \'Hedefim Sensin\' filminin çekimlerini tamamlar tamamlamaz çok uzun yıllardır aşığı olduğu Bozcaada\'ya koşan Ata Demirer, arkadaşlarıyla birlikte serin havaya rağmen kendisini serin sulara bıraktı ve bu fotoğrafı da siyah beyaz olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Bozcaada ve Gökçeada ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ata Demirer, \"Filmi bitirir bitirmez geldiğime göre özledim değil mi? Çok özlemişim gerçekten, seviyorum adayı. Gökçeada\'da çok güzel. Ora büyük kardeş, bura küçük kardeş. İnşallah orası da hak ettiği noktalara gelir. Biraz yalnız bir ada. Bizden bir şeyler bulaşır inşallah oraya da. Herkes çok yardımcı oldu. Gökçeada halkına, Zeytinli köydeki Rum dostlarımıza, hepsine buradan selam olsun\" diye konuştu. Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, \'Hedefim Sensin\' filminin 30 Kasım’da vizyona gireceğini açıklarken, \"Bizim orada kurduğumuz dünyayı inşallah herkesle paylaşacağız\" dedi. KARGALAR TUTTU MU? Demirer Bozcaada’da düzenlenen bağ bozumu tanıtım günlerine katılmak için bağa gitti. Çavuş üzümünün tanıtımına büyük katkı sağlayan, \'Kargalar yimeden sen yi\' sloganını üreten Ata Demirer Bozcaada Kaymakamlığı’nca kendisine verilen ödülü de aldı. \"Kargalar tuttu mu?\" diye soran Ata Demirer, bağbozumu tanıtım günleri sayesinde çavuş üzümü satışlarının yüzde 30 oranında arttığını öğrenince sevindi.