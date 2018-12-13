(Görüntülü) Arnavutköylü çocuklar sinema ile buluştu

İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocukları beyaz perdeyle tanıştırdı. Sinema salonu, Arnavutköy Belediyesi’nin katkıları ile yapılan ilçenin ilk alışveriş merkezi Avlu 34’te açıldı. Açılışın ilk konukları Arnavutköy Gençlik Merkezi\'nde (ARGEM) eğitim gören çocuklar oldu. \'İlk Sinema Biletim\' projesi kapsamında yüz çocuk ücretsiz film izleme fırsatını yakaladı. CGV Mars Entertainment Group CEO’su DongWon Kwak ve Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran katıldı. Ayrıca Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçede sinemaya hiç gitmemiş yüz çocuk getirildi. Hayatlarında ilk kez sinemaya giden çocuklar oldukça heyecanlıydı. “ÇOCUKLARIMIZ İÇİN PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK” İlçeye sinema salonu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran, hayatlarında sinemaya gitmemiş çocuklar için projelerinin devam edeceğini vurgulayarak, “Yaklaşık 500 kilometrekarelik alana tekamül eden yüz ölçümümüz ile, 300 bine yaklaşan nüfusumuz ile birlikte alt yapısını tamamlamış, üst yapısında da vatandaşlarımıza hizmet edecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak binalarla donatmaya başladık. Bunun bir güzel örneği de içinde bulunduğumuz Avlu 34, beş tane modern sinema salonu ve yanıbaşımızda bulunun Arnavutköy Belediyesi’ne ait kültür merkezimiz ile dört yüz elli kişilik tiyatro sahnemiz ile Arnavutköyümüz’e hizmet etmeye devam edeceğiz. Arnavutköy’deki gençler ve çocuklar sinema ile buluşurken en son teknolojiyi de burada görmekten mutluluk duyacaklarına inanıyorum. İnşallah ileri ki süreçte belediyemiz ve kültür müdürlüğümüz ile birlikte Bölgemizde bulunan sinemayı görmemiş çocuklarımız için birçok projeyi gerçekleştireceğiz” dedi. “VATANDAŞLAR POZİTİF KAZANIMLAR ELDE EDECEK” Açılışta konuşan CGV Mars Entertainment Group CEO’su DongWon Kwak, çocukların açılışına geldiğini için mutlu olduğunu söyledi. Arnavutköylülerin kendilerini geliştirmeleri açısından sinemanın iyi bir araç olduğunu da sözlerine ekleyen Kwak, “Sinema kültürünün genç kuşaklarda yeşermesine katkı sağlamak amacı ile ilk Sinema Biletim Projesi’ni hayata geçirdik. Projemiz ile çocukların ilk sinema deneyimine ortak oluyoruz. Projeyi Arnavutköy Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirdik.Bugün Arnavutköylü çocuklarımızı sinemamızda ağırlıyoruz. Arnavutköy’de genç ve keşfetmeye hevesli bir nüfus var. Avlu 34’den Arnavutköylü çocuklarımız sonuna kadar yararlanacak, sosyal ve kültürel gelişimleri için pozitif kazanımlar elde edecek” ifadelerini kullandı. “DİĞER SİNEMALAR ÇOK UZAKTI” ‘İlk Sinema Biletim’ projesi kapsamında açılışa gelen Ceren Çiçek, ilçeye sinema açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Diğer salonların uzaklığından yakınan Çiçek, “Arnavutköy’de sinemanın açılmasına çok sevindim. Diğer sinema salonları buraya çok uzak. Şimdi hemen gidebiliyoruz” dedi.