(Görüntülü) Arkadaşını kaybedince karar verdi, 'Parkinson saati' geliştirdi

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- PARKİNSON hastalarının tedavilerinin takip edilebilmesi ve onların yaşam kalitesinin artmasını hedefleyen üç girişimci, \'parkinsonu ölçen saat\' tasarladı. Bir yıllık çalışma sonucunda saati geliştiren genç girişimciler seri üretime geçebilmek için destek bekliyor. Dünya genelinde 5 milyonun üzerinde, Türkiye\'de ise yaklaşık 110 bin parkinson hastası bulunuyor. Hastalığın en önemli ve ilk belirtilerinin başında ise el titremesi geliyor. Bu doğrultuda yıllar önce epilepsi hastalığı nedeniyle arkadaşını kaybeden İş Geliştirme Uzmanı Can Aksu, eldeki titremeleri ölçen bir saat geliştirmeye karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi\'nde Titreşim üzerine Master yapan kardeşi Çağlar Aksu ile konuşan Can Aksu, bu titreşimin Parkinson hastalarını daha çok rahatsız ettiğini düşünerek, Parkinson titreşimi üzerine yoğunlaştı. Can Aksu, Çağlar Aksu ve Biyomedikal Uzmanı Esra Sendel, giyilebilir teknoloji ve sağlık alanında çalışan TÜBİTAK BİGG\'in (Bireysel Genç Girişimci) desteğini alarak bir teknoloji firması kurdu. 3 girişimci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilik platformu Erken Aşama Kuluçka Merkezi\'nde çalışmalarını gerçekleştirdi. “ARKADAŞIMI KAYBEDİNCE KARAR VERDİM\" Birkaç yıl önce epilepsi nöbeti sırasında arkadaşını kaybettiğini söyleyen Can Aksu, “Bunun üzerine \'titremeleri ölçüp doktorlara bir veri sağlayabilir miyiz?\' diye düşündüm. Kardeşim de bu sırada İTÜ\'de titreşim üzerine master yapıyordu. Makine titreşimini insan titreşimine uyarladık. İki konuyu birleştirmeye karar verdik. Biraz daha ilerledik ve sonrasında parkinsona yönelik çalışmaya karar verdik. Çalışmamızda Parkinson titreşiminin frekanslarını inceledik. Bunu ölçebileceğimizi fark ettik ve insanların bileklerine takabilecekleri saat şeklinde bir ürün ortaya çıkardık. Böylece insanların el titremelerini ölçebildik. Yaklaşık bir sene kadar bununla uğraştık. Ürünümüzü şu anda kullanılabilir hale getirdik. Yakında klinik çalışmalara başlamayı düşünüyoruz\" dedi. KLİNİK ÇALIŞMALAR İÇİN MADDİ DESTEK BEKLENİYOR Parkinson alanında çalışan uzman doktorla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Çağlar Aksu ise etik kurulun onayını aldıktan sonra klinik çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Bunun için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aksu, “Bu noktada bir yatırım arayışımız var. Önümüzdeki bir sene içerisinde yaklaşık 55 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Bunun sonrasında seri üretime geçmek için herhangi bir engelimiz yok. Bütün tasarımlarımız hazır. Şu an biz bu hastalığın ölçümünü yapıp bunu doktora iletiyoruz. Ama burada aldığımız veri çok değerli. Bu veri gelecekte belki parkinson hastalığını aydınlatacak ki bilinmezlerle dolu bir hastalık. Titreşim dataları izlenerek gelecekte hastalığı da aydınlatabilir\" diye konuştu. SAAT NASIL ÇALIŞIYOR? Tedaviden verimli bir sonuç alınabilmesi için hastaların doktorlarına geri bildirim vermesi gerekiyor. Genç girişimcilerin \'Trackmore\' ismini verdiği Parkinson takip bilekliği hastalığın takibini sağlıyor. Doktorlar hastalığı daha net takip edebildiği için hastalarına daha verimli bir tedavi uygulayabiliyorlar. Bu saat sensörler aracılığı ile hastadan veriler toplayarak yazılımı sayesinde veriler tıbbi literatüre göre işliyor. Bu veriler sunucularında depolanarak mobil ve web arayüzleri sayesinde doktorun ve hastanın gözlemine sunuluyor. Geliştirilen bu saat, hastaların yaşam kaliteleri yükselterek gereksiz ilaç kullanımları minimum seviyeye çekmeyi amaçlıyor. Genç girişimciler ilerleyen aşamada ise bu saati bir akıllı saat firmasıyla beraber çalışarak o saatlere entegre etmeyi hedefliyor.