(Görüntülü) Ardahan'ın Robothan Takımı Çin yolcusu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da, Robotik Kodlama Atölyesi\'nde tasarladıkları \'Robothan\' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11) Türkiye\'yi temsil etmek üzere Çin\'e uğurlandı. Ardahan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı’nın (AREV) işbirliği ile 23 Şubat İlkokulu\'nda kurulan Kodla Üret Ardahan Robotik Kodlama Atölyesi’nde hayat bulan \'Robothan\' projesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Robotik Kodlama MakeX yarışmasında birinci oldu. 44\'ü özel iki devlet okulu olmak üzere 46 okulun katıldığı yarışmada Ardahan\'ı temsil eden Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız, Türkiye\'yi Çin\'de temsil etmeye hak kazandı. Merkezi İstanbul’da bulunan Ardahan Eğitim Vakfı (AREV), ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin analitik düşünme yetilerinin gelişmesi, öğrencilere sebep-sonuç ilişkisi kurarak problem çözme becerisi kazandırmak ve genç beyinlerin takım halinde çalışarak yenilikçi projeler üretmelerini sağlamak amacıyla, \'Kodla Üret Ardahan\' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Şubat İlkokulu\'nda 10 Mart 2018’de 15 kişilik kodlama atölyesi oluşturularak, robotik kodlamaya ilgi duyan 60 öğrenci seçildi ve 4’erli gruplar halinde 12 Mart 2018’den itibaren atölye çalışmaları başladı. Grubun belirli bir seviyeye ulaşmasıyla Mblock firmasının İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlemiş olduğu Robotik Kodlama MakeX yarışmasına katılma kararı alındı. Hummalı çalışmalar yürüterek tasarladıkları \'Robothan\' adlı projeyle Türkiye genelinde içerisinde seçkin eğitim kurumlarının da yer aldığı 44 özel okul ve 2 devlet okulunun katıldığı yarışmada Ardahanlı çocuklar, Türkiye birincisi oldu. 23 Şubat İlköğretim Okulu\'nda düzenlenen törenle öğrenciler Çin’e uğurlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Öğrencilere başarılar dileyen Çerkezoğlu, \"6-9 Aralık 2108 tarihinde 16 ülkenin katılımı ile yapılacak olan yarışmaya öğrencilerimizi gönderiyoruz. Öğrencilerimiz büyük başarılar elde ettiler. Burada emeği geçen öğretmenlerimize, okul müdürümüze, katılımcı öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize Çin’de yapılacak olan yarışta başarılar diliyoruz\" diye konuştu. Çin’e yarışmaya gittiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ardahan 23 Şubat Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Ayşenur Uslu, Türkiye’yi Çin\'de başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Ardahan TOKİ Mehmet Akif Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Hayriye Tuana Açıkyıldız ise \"Bu sene açılmış olan kodlama atölyesinde kısa zamanda, çok fazla çalışarak Türkiye birinciliği elde ettik. Çin\'deki hedefimiz dünya birinciliği\" dedi. Öğrenciler bugün iki öğretmenleri ile birlikte Çin\'e gitmek üzere Ardahan\'dan uğurlandı.