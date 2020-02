(Görüntülü) Antika tutkunları 4'üncü Beyoğlu Antika Festivali'nde buluşuyor

İSTANBUL (DHA) –BEYOĞLU’NDA bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Antika Festivali ile tarihe tanıklık etmiş binlerce eser antika tutkunlarıyla buluşuyor. Ürünleriyle yoğun ilgi gören 35 antikacının yeraldığı festival; 12 gün sürecek ve her akşam söyleşiler, müzik dinletileri ile mezatlar düzenlenecek. Beyoğlu Belediyesi\'nin Taksim Meydanı\'ndaki etkinlik alanında düzenlediği antika festivali başladı. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Beyoğlu Antika Festivali, yerli yabancı binlerce kişiyi ağırlayacak. Büyük ilgi gören ve 35 antikacının yer aldığı festival, tarihe tanıklık etmiş binlerce eseri, festivali ziyaret eden vatandaşlarla buluşturuyor. Yüzlerce yıllık Osmanlı giysileri, gemi pusulaları, el yapımı binlerce yıllık mobilyalar, fotoğraf makineleri ve süs eşyalarına kadar her çeşit antika yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. “TUTKUYLA YAPTIĞIMIZ BİR İŞ” 5 yıldır antika işiyle uğraşan ve keyifle çalışmalarını sürdüren Hülya Karahan, antika işine sosyal medya aracılığıyla dahil olduğunu söyledi. Bu işin bir tutku olduğunu dile getiren Karahan, “Bu tutku büyüdü ve mağaza açarak fuarlara katılma boyutuna getirdi bizi. İnanılmaz zevkli ve tutkuyla yaptığımız bir iş. Her zaman daha iyisini, daha güzelini sunmak bütün amacımız. Ayrılmak zor, paylaşmak zor ama birçok kesime bunları sunmak benim için en büyük mutluluk” diye konuştu. “KİŞİLERE GEÇMİŞİMİZİ GÖSTERİYORUZ” Antikacı Burhan Şahin ise, antikanın alınmasının, satılmasının ve bu işin yapılmasının çok zevkli olduğunu dile getirerek, “Festival çok yoğun. Başkanımız bu işe gönül veriyor. Bu sene dördüncüsü yapılıyor. Devamlı gelmeye çalışıyoruz. Çok güzel geçiyor. Kişilere geçmişimizi gösteriyoruz, tanıtıyoruz, bilgilendiriyoruz; bir müze gibi. Sanki bir müzeye geliyorlar gibi bilgilendiriyoruz. Binlerce ürün var. Gelenlere yardımcı oluyoruz. Herkes memnun” şeklinde konuştu. “BİR YAŞANMIŞLIK VAR” 30 yıldan fazladır antikacılık yapan Çetin Eser de, yaptığı konuşmada, “Bu bir tutku. Ticari yönünden daha çok bu bir zevk işi. Amacımız eskiyi, antikayı herkese göstermek. İnsanların bu kültürü en azından tanımasını istiyoruz. Bunun için bu güzel bir etkinlik. Buradakilerin bir yaşanmışlığı var tabii. İçlerinden kimler geldi kimler geçti, bunlar önemli” açıklamasında bulundu. 12 gün sürecek festival kapsamında her akşam söyleşiler, müzik dinletileri ve mezat yapılacak.