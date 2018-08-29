(Görüntülü) Antika Festivali klasik otomobillerle başladı

İSTANBUL, (DHA) –ANTİKA tutkunlarını buluşturan 4. Beyoğlu Antika Festivali, Taksim Meydanı’nda başladı.Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında, 35 antikacının yer aldığı festivalde, Osmanlı Dönemi’nden kalma eserlerden, klasik otomobillere kadar binlerce antika vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivalin ilk gününde, klasik otomobillerle yapılan kortej ise çevredeki vatandaşların büyük beğenisini topladı. Beyoğlu\'nun kültür-sanat hayatına renk katan 4. Beyoğlu Antika Festivali\'nin startı İstiklal Caddesi’ni renklendiren klasik otomobillerle verildi. 10 adet klasik otomobilden oluşan konvoy, Galatasaray Meydanı’ndan başlayarak, yerli-yabancı herkesin büyük ilgisiyle Taksim Meydanı’na hareket etti. Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında, 35 antikacının yer aldığı festivalde, Osmanlı Dönemi’nden kalma eserlerden, klasik otomobillere kadar binlerce antika vatandaşların beğenisine sunuldu. Antika tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Hababam Sınıfı’nın unutulmaz oyuncuları ve çok sayıda ünlü sanatçı ile birlikte iş, sanat siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. TÜRKİYE\'DE İLK OLARAK “OSMANLI VE ANADOLU KIYAFETLERİ SERGİSİ\" AÇILDI Festival kapsamında Beyoğlu Belediyesi Festival Alanı’nda Türkiye\'de bir ilk olarak “Osmanlı ve Anadolu Giysileri Sergisi\" açıldı. 12 gün sürecek festivalde söyleşiler, eski mobilya restorasyonuyla ilgili altın varak ve gomalak işlerinin canlı uygulamaları, antikanın tüm alanlarında en geniş sanatsal etkinlikler yer alacak. Vatandaşlar, festival boyunca her gün düzenlenecek olan müzik dinletileri, söyleşiler ve mezat eşliğinde antikaya doyacak. “GÜZEL BİR ETKİNLİK” Etkinliğe katılan Hababam Sınıfı’nın unutulmaz oyuncusu, “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çok güzel bir yerdeyiz, İstiklal Caddesi’ndeyiz. Çocukluğumuzun geçtiği, eskiden papyonlu beyefendilerin geçtiği, hanımefendilerin dolaştığı bir yolda, şimdi yıllarını bu yollara vermiş, bu güzel, klasik arabalarla beraber güzel bir etkinlik olacak. Halkımız da hem bizi biraz değişik görünce ilgilendiler hem de klasik arabalara ilgi gösterdiler” diye konuştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise yaptığı açıklamada Beyoğlu’nun kültür ve sanatın merkezi olduğunu vurgulayarak, “Antika da kültürümüzün en önemli disiplinlerinden biri. Beyoğlu antikacıların da yıllardır merkezi. Dolayısıyla Beyoğlu festivalleri kapsamında, mutlaka antikaya bir zaman ayırmaya gayret ediyoruz. Çünkü antikalar, geçmişle gelecek arasındaki ilişkimizi sağlayan en önemli sanat alanı. Beyoğlu kültürün sanatın merkezi olduğu kadar, turizmin de merkezi. 50 bin yatağımız var. Şu günlerde yüzde yüz dolduruyoruz. Hem yerli hem yabancı insanların ilgisini de çok çekiyor. Önümüzdeki günler boyunca Antika Festivali’ni, Taksim Meydanı’nda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Her zaman çok ilgi oldu, bugün de ilgi var” dedi. Başkan Demircan, festivale destek veren sanatçılarla ilgili olarak da, “Antika tadında, Hababam Sınıfı’ndan başlayarak bu etkinliğe destek veren sanatçılarımızı da alkışlıyorum, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan festivalde, birçok etkinliğin yanı sıra, Erhan Güleryüz de şarkılarıyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.