(Görüntülü) Anne- babalara, 'anlayış' ve 'sabır' tavsiyesi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Şube Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Uğur Çapulcuoğlu, çocuğu okula başlayacak ailelere birçok görev düştüğünü belirterek, \"Anne-babaların çocuklarını anlayışlı ve sabırlı bir şekilde dinlemeleri, takip etmeleri ve onlarla birlikte bu yolda yürümeleri olacaktır\" dedi. Öğrencilerin bugün dersbaşı yaptığını söyleyen Çapulcuoğlu, ailelere önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu. Okula yeni başlayan çocuklardaki en büyük sorunun okul fobisi ve ayrılık kaygısı olduğunu vurgulayan Çapulcuoğlu, \"Okul öncesi dönemin zorunlu hale getiriliyor olması, önceki yıllara göre okul fobisinin ve okula uyum sorunlarının azalmasına neden olsa da, birçok çocuk ve ebeveyn bu durumdan muzdarip hale gelecek\" diye konuştu. EMPATİ KURMAK Çocukların birer yetişkin gibi anlaşılması ile uyum sürecinin aşılmasında çok daha başarılı olunacağının altını çizen Çapulcuoğlu, empati kurmanın önemini vurgulayarak, şunları söyledi: \"Çocuğun ağlaması, bir konuda alınganlık göstermesi, uyku düzensizliğinin olması, karnının ağrıdığını söylemesi, alay konusu olamayacak bir durumdur. Ailenin bunları alay konusu haline getirmesi, fazla tepki göstermesi, kızması veya diğer çocuklarla kıyaslaması, çocuğun okula uyum sürecini daha olumsuz etkileyecektir. İki hafta içerisinde uyum sürecini tamamlayamayan çocukların mutlaka uzmanla görüşmesi tavsiye edilmektedir.\" PROGRAMLAMANIN ÖNEMİ Çocuk ve teknoloji arasındaki bağa da değinen Çapulcuoğlu, \"Yaz tatili boyunca çocuklar oyun oynadılar, tabletleri ile uğraştılar. Bunlardan bir anda ayrılmak, onlar için de olumsuz bir etki yaratacaktır. Çocukların tabletlerden kopma noktasında velilere düşen bazı sorumluluklar söz konusu. Çocukla oturularak hangi saatlerde ders çalışması gerektiği, hangi saatlerde televizyon izlemesi gerektiği de konuşulmalı. Her çocuğun gelişim düzeyleri birbirinden farklıdır. Asıl yapılması gereken, anne-babaların çocuklarını anlayışlı ve sabırlı bir şekilde dinlemeleri, takip etmeleri ve onlarla birlikte bu yolda yürümeleri olacaktır\" ifadelerini kullandı.