(Görüntülü) Akşener: Sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an önce kurtulun

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı\'na çağrıda bulunuyoruz. Gelin, etrafınızı saran ve sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an önce kurtulun\" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin bir süredir yaşadığı ve bu sabah itibarıyla da tekrarlanan piyasa hareketlerinin, ülke için hayati riskler üretmeye başladığını söyleyen Akşener, \"Dış etkilerin varlığını bilmekle birlikte, aylardır uyardığımız gibi, yanlış ekonomi yönetimi ve israfın bir sonucu olarak, ekonomide ve dövizde kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır\" dedi. \'YABANCI YATIRIMCIYA GÜVEN VERECEK ADIMLAR ATIN\' \"Sebepleri biliyoruz. Uzun zamandır da konuşuyor, hükümeti ve milletimizi uyarıyoruz\" diyen Akşener, \"Ancak gün, bu ekonomik tabloyu iç siyaset malzemesi yapma günü değildir. Hepimiz aynı gemideyiz. Geminin adı Türkiye Cumhuriyeti. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı\'na çağrıda bulunuyoruz. Gelin, etrafınızı saran ve sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an önce kurtulun. Ekonomi yönetimini damat tahakkümünden kurtarın. İlk adım olarak, özellikle uluslararası sermaye ve piyasalarda güven tazeleyecek bu adımı atın. Ülkemizden hızla ve apar topar kaçmaya başlayan yabancı yatırımcıya güven verecek adımlar atın. Unutmayın ki sermaye kendini güvende hissettiği limana yanaşır. Bu güveni tesis etmek de, demokrasi, hukuk ve mülkiyet hakkı ile ilgili günün şartlarına ve evrensel değerlere uygun adımlarla mümkündür. Bunca zamandır yapılan tüm uyarıları kulak arkası ettiniz ve iş bu noktaya geldi\" dedi. \'MERKEZ BANKASI\'NA MÜDAHALEDEN VAZGEÇİN\' Çözüm için birlikte hareket etmeye hazır olduklarını vurgulayan Akşener, şöyle konuştu: \"İçerideki sorunlarımızla ilgili söz hakkımız saklı kalmak kaydıyla, bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Atılacak her olumlu adıma gücümüz oranında katkı sunmaya hazırız. Küreselleşen dünyada ekonomiler de artık birer beka alanı. O yüzden İYİ Parti, aciliyet kazanan, millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için, Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır. Sizi, İYİ Parti Genel Başkanı olmanın ötesinde, bu ülkenin sorumlu bir vatandaşı olarak, derhal şu adımları atmaya davet ediyorum. Öncelikle hamasi nutuklarla günü geçiştirmek yerine, meselenin ciddiyetini kavrayın. Merkez Bankası\'na müdahaleden vazgeçin. Piyasa koşullarına uygun hareket edebilmesi için, elini kolunu çözün. Sorun milli bekamızı ilgilendiriyor. O yüzden siyaset üstü bir yaklaşımla, tüm partilerin ekonomi kurmayları ile sermaye örgütlerinin kurmaylarını bir araya getirip, yol haritası çıkarın. Ekonominin ve sermayenin en sevdiği liman güven limanıdır. Bunu tesis edin. Sayın Cumhurbaşkanı, bu acil adımları ciddiyetle atmadığınız taktirde, kısa süre içinde Türkiye\'nin tekrar IMF\'lik hale geleceğinden emin olunuz. İşte o andan itibaren milletimizin ve ülkemizin sırtına binecek yüklerin vebali üzerinizde olacaktır. Biz, sorumlu ve dikkatli adımlarla bu badireyi de atlatacağımıza inanıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.\"