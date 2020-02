(Görüntülü) Akşener: Dümene çomak sokuyoruz

Osman ŞİŞKO-Uğur AYDIN-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, her gence 500 lira vatandaşlık maaşı vaadini yineledi, \"Siz alkışlıyorsunuz da, ağaların çok siniri bozuldu. Dümene çomak sokuyoruz\" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon Atatürk Meydanı\'nda düzenlenen mitingde partililere seslendi. Kalabalıktan kendisine verilen tülbentleri alan ve tülbent devrimi başlattıklarını söyleyen Akşener, \"Allah razı olsun hanımefendilerden. Sandıklardan tülbentler, yemeniler, çarlar çıktı ve kadınlar bir tavır koydu. Türkiye\'de tülbent, yemeni devrimi oluyor. Öyle bir vebal ki, Cenabı Hak bizleri size karşı mahcup etmesin inşallah\" dedi. İYİ Parti\'nin seçime girmesini engellemek için 24 Haziran seçimlerinin ortaya çıkarıldığını, apar topar seçim kararı alındığını ileri süren Akşener, şunları söyledi: \"Niçin apar toplar seçimi yapıldığından bizim bilgimiz yok. Kendileri karar verdi, şimdi de pişman oldular. Şimdi mızıklanıyorlar. Mızıkçı bunlar mızıkçı. 24 Haziran\'da, Türkiye\'nin ya şu andaki sistemini devam etmesinden yana ya da bu sistemin değişmesinden yana karar vereceksiniz. Ya kendi çocuklarınıza AK Parti\'den kağıt götürmeden uzman çavuş bile olamadığı bir düzene ya da bu düzeni değiştirmeye karar vereceksiniz. Ya nüfus cüzdanınızın ağa da olduğu paşa da, reis de olduğu bir düzene geçeceksiniz ya da haşa Erdoğan\'ı Peygamber Efendimizle eş tutanlara, Allah\'ın sıfatlarının sıfatlarını taşıdığını iddia edenlere \'Dur\' diyeceksiniz. Ya da \'Bu devran böyle devam eder\' diyeceksiniz.\" \'EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK\' Trabzon\'da en büyük sorunun işsizlik olduğunu kaydeden Akşener, \"Trabzon\'un en büyük sorunu işsizlik. Özellikle genç işsizliği bir tarafta bir tarafta; AK Parti teşkilatlarında kağıt götürüp ballı maaşlara kavuşanlar bir tarafta. Vali, kaymakam, belediye başkanının yanında 1 ay çalışıp sonra 657\'nin yani memurlar kanunun en ballı maaşlarıyla taltif edilenler, diğer taraftan sizin çocuklarınız gibi KPSS sınavlarında sorular çalınarak hakkı yenilen çocukların yanında olacaksınız. Ben biliyorum ki Trabzon, Trabzonlular, o haksızlığa son verecekler ve 24 Haziran\'da bu düzenin değiştiğine karar verecekler\" diye konuştu. \'DUT YEMİŞ BÜLBÜL OLDULAR\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Millet Kıraathaneleri kuracağız\' açıklamalarına yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener, şöyle dedi: \"Köprü yapmakla övünüyorlar, köprünün sahibi yandaş müteahhit. Binaları yaptılar fahiş fiyatla kiraladı, 2,5 trilyon dolardan ne sizin cebinize para girdi, ne çocuklarınız iş bulabildi. Köprüler, tüp geçitler, hastaneler, büyük havaalanları hiçbiri bizim değil, devletin değil, milletin değil. Yandaş müteahhidin. Yandaş müteahhidin cebine para koymak üzere yapılmış işler. Şimdi, çok büyük çılgın projesi var. Ben bir soru sordum, dut yemiş bülbüle döndüler. Tekrar soruyorum, Trabzonlular cin gibidir dolayısıyla Trabzon\'un ferasetine sesleniyorum, 65 milyar dolar meşhur Kanal İstanbul için bulunması gereken para. Soru şu: 65 milyar dolar yatıracaksın, Trabzonlu, Türkiye\'nin her yerindeki gençler, kadınlar, atanamayan öğretmenler, sağlıkçılar 3600 ek göstergesi hallolamamış polisler ve Türkiye\'de çalışan, çalışmayan herkese bu 65 milyar dolar yatırımdan kaç lira geri ödenecek? Türkiye\'ye hangi gelir sağlanacak?\' sorusu sordum. Dut yemiş bülbül oldular. Onun yerine bir büyük \'çılgın proje\' diye Erdoğan, millet kıraathanesi açıyormuş. Kahve kahve, bir orta, bir sade bedavaymış. Bir orta bir sade ne olduğunu biliyorsunuz.\" \'İNSANA DOKUNAN PROJELER YAPMANIZ LAZIM\' Kalabalıktan seslendiği ve çantasında kaç lira olduğunu sorduğu kadından, parasının olmadığını yanıtını alan Akşener, bu soruyu vatandaşa sormasının bazılarını çok kızdırdığını söyledi. Millete dokunan projeler yapılması gerektiğini belirten Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü: \"16 yıldır iktidardasınız, millete dokunan, insana dokunan projeler yapmanız lazım. 16 senede devridaim aynı şeyleri söylediniz. O, 2,5 trilyon dolarla sadece bölünmüş yol yapıldı, geri kalan hiçbir şey yapılmadı. Ama önemli işler de yapıldı. Kızım sana söylüyorum; aç bakayım ne kadar paran var? Buna uyuz oluyor. Bunu sorduğum zaman uyuz oluyor. Ceren\'de para yokmuş. Genellikle 2 lira, en yükseğe 10 lira para çıkıyor. Evet, ev kadını, onun da cebinde doğru düzgün para yok. Evet, Ceren gibiler Ali gibiler, Fatma gibiler Ayşe, Mehmet gibiler her biri vatan çocuğu ceplerinde para yok. Ama bakan çocuklarının neleri var? Bir tarafta bakan çocukları; bir tarafta vatan çocukları. Biz vatan çocuklarının yanındayız.\" \'DÜMENE ÇOMAK SOKUYORUZ\' Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, \"Gençlere iş vermek devletin görevidir. Eğer iş bulamıyorsa o genci anasının, babasının arkadaşlarının yanında boynunu dik tutmak zorundayız. Onun için diyorum ki; iş verinceye kadar liseyi bitiren, bitirdikten sonra üniversite okusun okumasın her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Siz alkışlıyorsunuz da, ağaların çok siniri bozuldu. Dümene çomak sokuyoruz. Dediler ki \'Bunun kaynağını nasıl bulacaksın?\' Bende diyorum ki \'kolay\'. Şu meşhur arabaları yok mu? Bakanlar, eşleri, çocukları, damatları biniyor. O büyük kiralama parası 8 milyar Türk lirası tutuyor. Diyeceğim ki \'İnin arabalardan aşağıya, inin bakayım arabalardan aşağı\'; alın size kaynak\" ifadelerini kullandı. \'SARAY ÇOK DERDE DEVA OLACAK\' Emeklilerden muayene ve ilaç katkı payını kaldıracağını açıklayan Meral Akşener, şunları söyledi: \"Biz söyledik, yerine getiriyorlar. Gariban, bit kadar maaş alan emeklilerden muayene ve ilaç katkı payı alıyorlar. \'Onu da kaldıracağız\' dedik suratları asıldı. Ve biner lira para yatırdılar, onu da becerememişler. Bazılarına 500, bazılarına 750, bazılarına 1000 gitmiş. Biz ise her bayram 1500 lira emeklilerimize \'iyi bayramlar\' ikramiyesi vereceğiz. Meşhur kredi kartları borçlarının Türkiye\'de takibe uğrayanlarının sayısı 4.5 milyon. \'Bu insanların borçlarının önemli kısmını, yani öğrencinin, işsizin, emeklinin, şehit ve gazi ailelerinin bu borçlarını sileceğiz, ödeyebilir konumda olanların yüzde 80\'ini sileceğiz ve yeniden yapılandıracağız\' dedik, yarım metre zıpladılar. Yine soruyorlar \'kaynağı nerden bulacaksın\' diye. Saray çok para. Çok derde deva olacak. Milletin parasıyla milletin derdine deva olmak yerine eğer siz kendinizin gönlünü eğlendiriyorsanız, bir adamın keyfini etmek için bir ülkenin geleceği feda ediliyorsa bu düzen değişecektir.\" \'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR\' Pensilvanya\'ya yüz sürenlerin iktidar partisinden aday gösterildiğini öne süren Akşener, şöyle dedi: \"Hepsi milletvekili adayı, damadı kaçanlar, hepsi milletvekili adayı ve Ak Parti\'de. Bunlar bana sökmez. Sayın Başbakan; sen bu ülkenin Başbakanısın. Elinde her şey var. Adalet Bakanı sana bağlı. Gerçi oraları kuşkulu ama İçişleri Bakanı sana bağlı. Ver talimatını gereğini yapsınlar. Buradayım, dokunulmazlığım yok. Tutukla gitsin. Ama bana FETÖ\'cü deyip ispatlamayan herkes şerefsizdir. Kereste gibi adamlar, şerefsiz şerefsiz bu ülkede geziniyor ona da çok üzülüyorum. TİKA, 6.5 milyar dolar devlet hazinesinden almış. Bağış da var, yıllık 8 milyar dolar para harcamış. Madem gündemde bende duyuruyorum; TİKA\'yı da, AFAD\'ı da ne kadar çiftlik olmuş kurum varsa hepsini önümüze alacağız, bakacağız, kim arpalı, kim nereden nasıl nereye para harcamış, kimlerin eline geçmiş ve bunun neticesinde gereğini yapacağız. Anladım hoplamalarının sebebini. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Gereğini yapmak artık benim için namus borcudur.\" \'ÇİFTÇİNİN HALİ PERİŞAN\' İktidarın tarım politikalarını eleştiren ve çiftçinin halinin perişan olduğunu belirten Meral Akşener, şunları söyledi: \"Çiftçilerin hali perişan, tarlasına küstürülmüş. Karadeniz\'in önemli ürünü fındık. Fındığı yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu kadar iş bilmez, ön göremez bir bakış açısıyla fındığın geldiği durum bu. Fındığın devletin ilan etmesi gereken fiyatı 15 liradır. Hadi bakalım Sayın Erdoğan, ilan et fındığın taban fiyatını, devletsin. Biz 15 lira olarak 24\'ünden sonra ilan edeceğiz. Seni de görelim. Çiftçinin tarlasıyla barışması lazım. Türkiye 5 yıl içinde ithalatı bırakıp kendi kendine yeten bir ülke olacak. Buğday ambarı Konya, buğday ithal ediyor. Bu başlı başına ayıptır. Çiftçiden, tarımdan ne istiyorsun ? Geleceğin iki büyük savaşı var. Biri gıda, diğeri sudur. Bu ülke ikisi bakımından da zengin bir ülke. Tarımın içine tükürdün. Çay, fındık, buğday, pancar bunlar bizim stratejik ürünlerimiz. Yatçıya 1.6\'dan, çiftçiye 6 liradan mazot veriyorsun. Bütün bunları yeniden tanzim edeceğiz.\" Akşener, kendilerinin çılgın projelerinin insana değen, kalkındıran, güçlü bir devlet, mutlu bir millet oluşturmaya yönelik olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Akşener, Trabzon\'daki mitingin ardından kara yolu ile Giresun\'a geçti.