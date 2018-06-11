(Görüntülü) Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız Detay

\'HELALE, HARAM KARIŞTIRMAYACAĞIM\'



İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir\'deki Bergama mitinginin ardından Manisa\'ya geldi. Saat 15.00\'te başlaması planlanan miting, 1 saat sarkınca partililer, sıcaktan korunmak için gölgeliklere sığındı. Kentin girişinde partililerin oluşturduğu konvoyla karşılanan Akşener, Cumhuriyet Meydanı\'nda Manisalılarla buluştu. Miting alanında \'Çiftçinin umudu Meral Akşener\' yazılı pankart açıldı. Mitinge katılanlar da ellerinde \'Şehzadeler şehrine hoş geldin Cumhurbaşkanım\', \'Bakan çocukları değil vatan çocukları\', \'Kurtar bizi Meral abla\', \'Ayy resmen devrim\' yazılı pankartlar taşıdı. Meydanda kendisini coşkuyla karşılayan partilileri selamlayan Akşener\'e, kürsüde 86 yaşındaki bir kadın bileziğini verdi. Akşener, \"Ben de bu bileziği alıyorum, seçim kampanyamda kullanacağım. Sizlerin karşısında söz veriyorum; bu bileziğe haram katmayacağım. Bugün öyle bir haldeyim ki biraz evvel Bergama\'da 75 liraya işçi olarak çalışan bir kardeşim 50 lirasını bana getirdi. Allah, beni onlara karşı utandırmasın. Helale, haram karıştırmayacağım. Böyle bir şey olursa Allah, bana hiçbir şey nasip etmesin. Ablam hakkını helal et\" dedi.



\'HALEP\'TE İFTAR YAPACAĞIZ\'



Sıcak havaya rağmen meydana gelen Manisalılara teşekkür eden Akşener, yola milletin desteği ile çıktığını belirterek, cumhurbaşkanı olduğunda ilk işinin, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve adaleti yeniden tesis etmek olacağını söyledi. Akşener, \"İşsiz kalan gençlerin, mezara gömülen köylünün yeniden ayağa kaldırılması için gereken tedbirleri alacağım. Dış politikada herkesle kavgalı Türkiye\'yi, yeniden komşularıyla iyi ilişkiler kuran bir ülke haline getireceğim. Suriye politikasını düzelteceğim. Bu 4 milyon Suriyeli kardeşimizi, mutlu olacak şekilde memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Şam\'daki Emevi Camii\'nde namaz kılamadı; ama biz 2019 Ramazan\'ında Suriyeli kardeşlerimizle Halep\'te iftar yapacağız. 453 milyar dolar borç alındı, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2 trilyon dolar hepimizin cebinden alınan vergilerle para toplandı. 2,5 trilyon dolar 16 yılda bu arkadaşların eline geldi. Bu 2,5 trilyon dolardan Manisa\'ya bir şey yapıldı mı?\" diye konuştu.



\'DİREKSİYONDA YORGUN ŞOFÖR VAR\'



Konuşmasına Türkiye\'yi otobüse benzeterek devam eden Akşener, \"Bir otobüs düşünün. İçinde Türk milleti. Direksiyonda yorgun bir şoför var. Biz yorgun şoförü arabadan indirip, evine dinlenmeye göndermek için yola çıktık. Bunu başaracağız. Siz, \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' dedikçe birilerinin asabını bozuyorsunuz. Dış politikada önüne gelenle kavga edip, kapı arkasında barışma modelini bitiriyoruz. Burada hepinizin huzurunda cumhurbaşkanı olduğumda ilk işim, şeker fabrikalarını satın alanların anlaşmalarını iptal etmek olacak. Şeker fabrikaları tekrar milletin olacak\" dedi.



\'BU ÜLKEYİ YÖNETEMEZ ARTIK\'



Konuşmasında \'Kanal İstanbul\' projesine yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, kendisine projeleri için kaynak sorulduğunu hatırlatıp, şöyle konuştu:



\"2,5 trilyon dolardan devlete ait yatırım yapılmadı. Bütün bunların hepsini gözden geçireceğim. O kadar satılan fabrikanın yerine hiçbir şey yapılmadı. \'Bu 2,5 trilyon dolar nereye gitti?\' Bunun hesabını soracağım. Dış politikada gerçekten şeffaf, akıllı, sağduyulu, komşularıyla ilişkileri düzgün bir ülke haline geleceğiz. \'Oğlum, kızım cebinde kaç para var?\' diye halka sorduğumda çok sinirleri bozuluyor. Ben de \'Bakan çocuklarının cebinde trilyoncuk var\' diyorum. Biz \'Bakan çocukları yerine vatan çocuklarının yanında olacağız\' deyince sinirleri çok bozuluyor. 65 milyar dolara \'Kanal İstanbul\' yapılıyor. Bu 65 milyar dolar nereden bulunuyor? Manisa bundan hangi kazancı elde edecek? Bu soruyu kime sorduysam cevap vermiyor; ama bana herkes gence vereceğim maaş için kaynak soruyor. \'Fabrika yapacağım\' diyorum, kaynak soruyorlar. Çok çılgın bir proje daha yaptı. Kahvehane projesi. Gariban kahvehanecilerin kazancına göz diktiler. Devlet kahvehane yapar mı? Koy öğrencinin cebine parayı istediği yerde kahve içsin; ama yok, 2 orta kahve, 1 kek bedava. Bu da \'çılgın\' proje. Bu şoför, hem yorgun hem geveze. Bu ülkeyi yönetemez artık.\"



Meral Akşener, onuşmasının ardından İYİ Parti\'nin Manisa\'daki 10 milletvekili adayını sahneye çağırdı. Akşener, partisinin Manisa\'daki 8\'inci sıra milletvekili adayı Ömer Geriter\'in 50 günlük oğlunu kucağına alarak, sevdi. Akşener, milletvekili adaylarıyla birlikte partilileri selamlayıp, Manisa\'dan ayrıldı.