(Görüntülü) Akşener: Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz (2)

\'ÜST AKLIN BELİNİ KIRMAK İÇİN AL TEDBİRİNİ, BİZ YANINDA OLALIM\' İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Konya\'nın ardından Karaman\'da 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı\'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Akşener, dolardaki yükselişe değinerek şunları söyledi: \'\'Dolar aldı başını gitti. İş başındaki arkadaşlar bunun sebebini üst akla bağladılar. Buradan bir soru sormak isterim. Üst akıl madem doları uçuruyor, önlem almak, tedbir almak için bu üst aklın elini ve belini kırmak için elini tutan mı var kardeşim? Al tedbirini, millet senin yanında olsun, biz senin yanında olalım. Buradan bizi yönetenlere seslenmek istiyorum; ekonomi tercihiniz yanlıştı. Ekonomi tercihiniz fabrika satmak üzerine kuruldu. İstihdam yaratmak yerine, tam tersine betonu tercih ettiniz. Vatan çocuklarının cebinden 5 lira çıkmıyor. Dolayısıyla yanlış tercihiniz bugün ekonomiyi en kötü duruma getirdi. Milletin parasıyla yapılmış fabrikaları sattınız. En son şeker fabrikasını sattınız, pancarı ve çiftçiyi bitirtiniz. Gıda sanayinin merkezi olan bu bölgede, tarlasıyla çiftçi küstü. Bu bölgenin buğdayı ortadan kalktı, Rusya\'dan buğday ithalatı var. Şeker fabrikaları kapatıldı, buna karşılık Amerika’dan mısır şurubu, mısır ithalatı var. Amerikan çiftçisi kazanıyor, Türk çiftçisi ise tarlasıyla küs.\'\' Akşener, yatırım yapanların önünü açacaklarını belirterek, \'\'Biz beton yapmak yerine, fabrika yapanların önünü açacağız\'\' dedi. Yatırımcıya ek teşvikler vereceklerini vurgulayan Akşener, yatırım sırasında aradaki bürokrasiyi de ortadan kaldıracaklarını söyledi. 4 yıllık üniversite mezunlarının işsiz olduğunu ifade eden Akşener, \'\'Üniversite binaları yaptılar, içlerinde hocalar yok. Adliye sarayı yaptılar, içinde adalet yok. Onun için bu genç kardeşlerime devletin iş verme mecburiyeti var. O çocukların anasının, babasının önünde ezilmesinin önüne geçeceğiz. İş buluncaya kadar da her gence vatandaşlık maaşı bağlayacağız\'\' diye konuştu.