(Görüntülü) AK Partili Cora: İmar barışı, imar talanı olarak değerlendirilmemeli

İnan KALYONCU/TONYA, (Trabzon), (DHA) - AK PARTİ Trabzon Milletvekili Salih Cora, Doğu Karadeniz\'de, \'İmar Barışı\' kapsamı dışında kalan 31 Aralık 2017\'den sonra inşa edilen kaçak yapılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İmar Barışı Yasası ile devlet ve millet arasındaki kavgayı sona erdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Cora, \"Bu yasanın birileri tarafından imar talanı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor\" dedi.



AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İmar Barışı uygulamasının önemli bir yasa olduğunu ve TBMM\'de alınan kararla hayata geçirildiğini söyledi. İmar Barışı Yasası ile devlet ve millet arasındaki kavgayı sona erdirmeyi amaçladıklarını ifade eden Cora, \"Ama bu yasanın birileri tarafından imar barışı değil, imar talanı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Her ne olursa olsun yaylalarımızı bir taraftan turizme açarken, turizm potansiyelinden değerlendirirken, yörenin ekonomik değerlerine katma değer sağlarken, yaylalarımızı başkalarına, yabancılara ve yaylayı amacı dışında kullananlara rant amaçlı olarak teslim edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi



\'YAYLALARDA, YAP-SAT YAPANLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ\'



İmar Barış Yasası’ndan yararlanıp \'Yapı Kayıt\' belgesi alanların dışında, ısrarla yaylalarda yapılaşmanın önünü açacak adımlar atanlara kim olursa olsun fırsat verilmeyeceğini kaydeden Cora, bu konuda çok katı bir duruşları olduğunu belirterek, \"Kim olursa olsun, kimsenin bu konuda gözünün yaşına bakmayacağız. İmar Barış Yasası’nın, imarı talan yasası, yaylaları ranta dönüştürme yasası olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Yapı kayıt belgesi verip aradaki ihtilafı, huzursuzluğu sona erdirmiş olacağız. İleride, bu yapı kayıt belgesi ile beraber, eğer bir kentsel dönüşüm söz konusu olduğunda, yapı kayıt belgesi olan hak sahibine gerekli bedelleri ödeyip bir mağduriyetin önüne geçeceğiz. Mağduriyetin önüne geçmek için bir hukuki tedbir aldık. Bu tedbir, başkaları tarafından yanlış anlaşılmamalıdır. Yaylalarda yap-sat yapanların, ranta dönüştürenlerin gözünün yaşına bakmayacağız” diye konuştu.