(Görüntülü) AK Parti'den Erdoğan'lı '10YearsChallenge' paylaşımı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - AK PARTİ\'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları \'10YearsChallenge\' etiketiyle paylaşıldı.







AK Parti\'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, \"#10YearsChallenge\" etiketiyle ve \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla\" ifadesiyle yayımlandı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.