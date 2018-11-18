(Görüntülü) Ak Parti Afyonkarahisar'da temayül heyecanı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AK Parti Genel Merkezi tarafından Afyonkarahisar İl Başkanlığının öncülüğünde belediye başkan aday adaylarına yönelik temayül yoklaması yapıldı. 1500 teşkilat mensubunun katıldığı temayül ilk defa elektronik ortamda kart sistemiyle gerçekleşti. Ak Parti Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlerde Afyonkarahisar\'da belediye başkanı olarak gösterilecek kişileri belirlemek için temayül yoklaması gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisleri\'nde gerçekleştirilen \'elektronik-temayül\' yoklaması için oy kullanma kabinlerine sandık yerine bilgisayarlar konuldu. Özel bir sistem üzerinden gerçekleştirilen temayül yoklaması için 1500 Ak Partili oy kullandı. Temayül yoklamasında eski Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı ve Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da görev aldı. \'TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZIN KANAATİNİ ALIYORUZ\' Eski Bakan Ahmet Arslan, 31 Mart\'ta yapılacak olan yerel seçimlerin Türkiye ve Afyonkarahisar için hayırlı olmasını diledi. Yerel seçimlerin insanların fikrini ve düşüncesinin sandık üzerinden yönetime yansıması adına çok önemli olduğunu söyleyen Arslan, Bu bilinçle de aday adaylık sürecini parti olarak başlattık. Bugün de aday adaylarımızla ilgili vatandaşımızın, teşkilat mensuplarımızın kanaatini almak, fikirlerini almak, buna göre de adaylık sürecini daha sağlıklı yürütmek üzere süreci başlattık. Şimdi inşallah Afyonkarahisar\'da 1500 teşkilat mensubu arkadaşımızın il, ilçe, kadın kolları, gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerimizin, daha önceki il başkanlarımızın, milletvekillerimizin ve mahalle temsilcilerimizin görüşlerine başvurmak üzere elektronik ortamda temayül yoklamasını yapacağız. Teşkilatlarımızın kanaatlerini almış olacağız. Bu tür yoklama ilk defa Ak Parti tarafından gerçekleştiriliyor. Amacımız zamandan ve kağıttan tasarruf etmek dedi. \'SONUÇLARI GENEL BAŞKANIMIZ EKRANINDAN GÖREBİLİYOR\' Yapılan temayül sonuçlarının Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile genel merkez yetkililerinin ekranlarına düştüğünü anlatan Ahmet Arslan, şöyle konuştu Bu gerçekten önemli bir adım. Bu süreci bugün itibariyle başlatmış oluyoruz. Her ilçe için ayrı ayrı kartlar hazırlandı. O ilçe için oy kullanacak arkadaşlar gelecek, kimlik kartını verecek. Sonra aldığı kartla bilgisayarın başında ekrana okuttuğunda tercihlerini yapabileceği bir ekran karşısına çıkacak. Ekranda belediye başkanı bizden ise, belediye başkanı ile ilgili kanaatlerini alacağız. Mevcut başkanın dışında iki tane de isim isteyeceğiz. Belediye başkanı bizim partimizde değilse direkt 3 tane aday isteyeceğiz delegelerimizden. Bunlar anında genel merkezimizde genel başkanımızın ekranına düşecek. Oy kullanan kişi sonra kartını teslim edecek. Aynı kişinin tekrar oy kullanma şanlı yok. Çünkü kartlar bir kullanımlık kartlardır. Buradan süreci başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Arslan\'ın açıklamasının ardından gazeteciler salondan çıkarılarak temayül yoklaması basına kapalı olarak gerçekleşti.