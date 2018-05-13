(Görüntülü) Aile Bakanı'ndan koruyucu aile çağrısı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tüm aileleri sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırdı. Bakan Kaya, \"Özellikle 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurum bakımında kalmasın. Devletimizin şefkat eli çok büyük onları ısıtmaya yeter ama bir aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. O yüzden tüm ailelerimize sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırıyoruz\" dedi.



Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (YETKİM) tarafından organize edilen \"Türkiye Büyüyor, İnsan Hakları Gelişiyor\" konulu program Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Programa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek katıldı. Programda, Bakan Kaya\'nın devlet koruması altında kalan çocukların Anneler Günü\'nü kutladığı video gösterildi.





KORUYUCU AİLELİĞE ÇAĞRI YAPTI



Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı konuşmada, hazırlanan videoyu izlerken çok duygulandığını ve kendisinin de iki çocuğu olan bir anne olduğunu söyledi. Bakan Kaya, “Kurum bakımımızda olan 14 bin çocuğumuzun da aynı zamanda annesiyim. Bunu her vesileyle ifade ediyorum. O çocuklara \'Bana anne diyebilirsiniz\' diyorum. Onlara şefkatle sarılıyorum\" dedi. Kendi annesi ve tüm annelerin anneler gününü kutlayan Kaya, sosyal devlet anlayışıyla yola çıkıldığını ve iktidar döneminde çocuk hizmetleri ve kadın haklarıyla ilgili yapılan çalışmaları anlattı.



Sosyal hizmetler alanında bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kaya, “Bugün Türkiye\'de korumamız altındaki çocuklarımız, geçen sene gerçekleştirdiğimiz dönüşüm kapsamında her biri ev ortamında en güzel fiziksel koşullarda yaşıyorlar. Ama biz istiyoruz ki, bu çocuklarımız bir aile ortamında da yaşasınlar. Özellikle 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurum bakımında kalmasın. Devletimizin şefkat eli çok büyük onları ısıtmaya yeter ama bir aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. O yüzden tüm ailelerimize sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırıyoruz. İnanın koruyucu aile annesi olmak belki de fiziksel ve fizyolojik anne olmaktan daha değerli. Evlat edinmiş kimsesiz çocuğu, ailesine katmış ve kendi evladı gibi hiç ayırmadan ona bakan tüm annelerimizin de Anneler Günü\'nü kutluyorum. Bugün yaklaşık 6 bine yakın, 5 bin 800 rakamımız, koruyucu ailenin yanında şefkatle ve merhametle büyüyorlar\" diye konuştu.







“KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ SAYISINI ARTIRDIK\"



Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu da belirten Kaya, “Engelli anneleri 2002 yılında evlatlarından utanır. Evlerinin bir köşesinde çocuklarını kapatırdı. İktidara geldiğimiz günden itibaren öncelikle engellilerimizin eğitimleri noktasında çok önemli işler yaptık. Engelli çocuklarımızdan eğitim alanların oranını 10 kata yakın, artırdık. Bugün 310 bine yakın engelli evladımız özel eğitimle birlikte eğitim hayatının içinde. Eğitimden sonra ise, istihdam geliyor. Bugün 2002 yılına oranla baktığımızda kamuda çalışan engelli sayımızı tam 10 kat artırdık. 5 bin 777 olan engelli sayısında son yaptığımız atamayla birlikte 54 bine ulaştırdık. İkinci bir atamamız inşallah yılın 2. döneminde Haziran ayında 2 bin 500 engelli kişinin daha atamasını gerçekleştireceğiz. Zihinsen engeli olan engeli olan kardeşlerimiz için korumalı işyeri projesini hayata geçiriyoruz\" şeklinde konuştu.



Bakan Kaya\'ya konuşmasının ardından YETKİM Derneği Başkanı Baki Yazgan tarafından hediye takdim edildi.







AİLE ŞENLİĞİNE KATILIP BALON DAĞITTI



Bakan Kaya, buradaki programının ardından Aile Haftası nedeniyle Gülhane Parkı\'nda düzenlenen Aile Şenliği\'ne katıldı. Şehit aileleri, engelli ve koruyucu aileler ve çocuklarının katıldığı şenlikte bir konuşma yapan Bakan Kaya daha sonra parkta kurulan oyun alanlarını gezdi. Aileler ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kaya, daha sonra çocuklara uçan balon dağıttı. Çocuklar uçan balonları havaya bıraktı.