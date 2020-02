(Görüntülü) Ahu-Can Has Sergisi sanatseverlerle buluştu

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - IŞIK Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın üstlendiği Koleksiyonerler Işık’ta (Işık’lıKoleksiyonerler) serisinin ilki olan Ahu-Can Has Koleksiyonu Sergisi sanatseverlerle buluştu.





Galeri Işık Maslak’ta iş, sanat ve cemiyet dünyasından davetlilerin katıldığı serginin açılışında Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yeminli Mali Müşavir-Avukat Hüsnü Güreli, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Solak, Genel Sekreter Vekili Dr. Levent İncedere, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Eva Şarlak ve fakülte dekanları ile akademik kadronunun yanısıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da katılım sağladı.





Serginin açılışında konuşan Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Güreli, özel koleksiyonunu bu sergi için açan ve kendisi de bir Işık Lisesi mezunu olan Can Has’a teşekkürlerini iletti. Güreli ayrıca, \"Çünkü böyle bir özgün sergide yer alan eserleri, öğrencilerimizin başka bir yerde bir arada bulabilmeleri, görebilmeleri çok nadiren yakalayabilecekleri bir fırsat\" dedi.





\"BİR TOPLUMU GÜZELLEŞTİREN SANATÇILARIDIR\"





Işık Lisesi mezunu, Kadir Has Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Can Has da konuşmasında şunları söyledi:





\"Bir toplumu güzelleştiren asıl değerler, o toplumun insanları ve sanatçılarıdır. Bu da ancak eğitim ve kültürle olur. Işık Lisesi’nden ve Işık Üniversitesi’nden mezun olankoleksiyonerlerin, bundan sonra da Işık Üniversitesi’nde yeni sergiler açmasını çok isterim. İlk sergiyle bana bu fırsatı veren Işık Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum.\"





FARKLI KUŞAKLARI BİR ARAYA GETİREN SERGİ





Türkiye\'de koleksiyonerliğin son 10 yılda yaşadığı gelişime değinen serginin küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, \"Daha önce olmayan bir alan. Şimdi çok yeni örneklerle zenginleşerek, varlığını sürdürüyor. Ama koleksiyonların yapıları, nitelikleri, içerikleri, kapsamları henüz tamamlanmış bir noktadan değil. İç tartışmaları olan bir düzeyde\" ifadelerini kullandı.





\"Burada sergilediğimiz Ahu-Can Has Koleksiyonu bu bakımdan çok ilginç bazı özellikler taşıyor\" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Kahraman, \"Bu koleksiyon farklı dönemleri çok iyi yapıtlarla ve çok iyi isimlerle bir araya getiriyor. Ben buradaki küratörlük çalışması içinde bu koleksiyonda birbirinden çok farklı örnekleri ortak diller, uzak ama birbirine temas eden anlayışlar doğrultusunda bir araya toparlamaya çalıştım. Farklı kuşakları bir araya getirerek daha ilginç bir model kurgulamaya çalıştım. Ortaya ilginç bir sergi çıktı\" şeklinde konuştu.





ESERLER DUVARLAR ARASINDAN ÇIKARAK EĞİTİME KATKI SUNUYOR





Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Eva Şarlak ise, \"Işık\'ta koleksiyonerlerin buluşmaya başlayacağı önemli bir koleksiyon seçkisi. Ve \'Işık\'lıkoleksiyonerler tarafından gerçekleştirilen ilk seçkiyi gerçekleştiriyoruz. Sayın Can Has bir \'Işık\'lı. Bu nedenle de özellikle bu tür koleksiyonların artık duvarlar arasından çıkıp eğitim dünyası ve toplumla buluşması açısından oldukça önemli. Sanatı tanıma, sanatçı ile izleyicinin buluşması bizim için oldukça önemli bir nokta\" dedi.





26 SEÇKİN ESER 14 ARALIK\'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK





Çağdaş Türk Resim Sanatı tarihinin iyi ve önemli örneklerinden oluşan ve seçilmiş 26 özel eserin yer aldığı koleksiyon sergisinde; Fahrel Nisa Zeyd, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Kemal Önsoy, Mübin Orhon, Abdurrahman Öztoprak, Canan Tolon, Ömer Uluç gibi sanatçıların eserlerinden örnekler yer alıyor. Sergi, 14 Aralık’a kadar Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yer alan Galeri Işık Maslak’ta ziyaret edilebilecek.