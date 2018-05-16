(Görüntülü) Adliye personeline 'öfke kontrolü', 'stres yönetimi' eğitimi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE\'de, Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezi\'nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine öfke kontrolü, stres yönetimi, etik ile hizmet sunumu konularında eğitimler veriliyor. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca Rize\'de açılan Personel Eğitim Merkezi\'nde geçen yıl 1500 kişiye eğitim verilirken, bu sene bu rakamın 5 bine çıkması planlanıyor. Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli, Adalet Bakanlığı\'na bağlı Rize Personel Eğitim Merkezi’nin 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, \"Geçen yıl Türkiye\'nin dört bir yanından gelen 1500 Adalet Bakanlığı personelini Rize\'de eğitime tabi tuttuk. Bu sezon da 5 bine yakın Adalet Bakanlığı personelini Rize\'de eğitime alacağız. Buradaki amacımız Adalet Bakanlığı personelini çok daha donanımlı, becerikli ve nitelikli olmasını sağlamak. Geçen yıl itibari ile başladığımız bu çalışmalarda her bir eğitim programında, nitelikli eğitimler veriyoruz ve bundan dolayı gurur duyuyoruz. Gelen arkadaşlarımız bu konuda son derece mutlular. Türkiye\'nin ilk Adalet Bakanlığına bağlı eğitim merkezi olmamız nedeniyle de büyük bir ilgi görüyoruz\" dedi. \'HEDEF, 60 BİNE YAKIN YARDIMCI YARGI PERSONELİNE EĞİTİM VERMEK\' Kurçenli, eğitim merkezlerinin, Hakkari\'den Edirne\'ye, Samsun\'dan Hatay\'a Türkiye\'nin 81 vilayetinde, 139 ağır ceza merkezinde, 592 adliye binasında, toplamda 5 bin yazı işleri müdürlüğüne, 5 bine yakın mübaşir kadrosuna, 5 bine yakın icra müdürlüğü, müdür yardımcılığı, icra katibi kadrosuna, 35 bine yakın da adliye zabıt katibi olmak üzere 60 bine yakın yardımcı yargı personeline eğitim vermek üzere kurulduğunu söyledi. Kurçenli, şöyle devam etti: \"Bu amaçta hizmet vermek gayreti ile tüm personelimiz ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu eğitim ihtiyacını gidermek için en kaliteli hizmeti burada gerçekleştireceğiz. Bizim temel amacımız personelin kamu hizmeti sunma standardını artırmak. Bu nedenle gerek Adalet Bakanlığı personeline gerekse de valilik personeline vermiş olduğumuz eğitimde kişisel gelişime katkı verecek, nitelikli bir eğitim formasyonuna sahibiz. Özellikle üzerinde durduğumuz konular; öfke, stres yönetimi, etik ve hizmet sunumu artırma konusunda ne gerekirse onun yapılabilmesidir. Bu doğrultuda hem kendi personelimiz ile hem de Türkiye\'nin dört bir yanından çağırdığımız konusunda uzman hocalarımız ile bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz.\" \'AMAÇ, GELEN VATANDAŞI AİLESİNDEN BİRİYMİŞ GİBİ KARŞILAMAK\' Amaçlarının Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan kişilerin kendilerine gelen vatandaşlara ailesinden bir bireymiş gibi davranmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kurçenli, \"Gelen vatandaşa nasıl yardımcı olabilirim, onun sorununu nasıl çözebilirim, düşüncesini personelimize aşılamaya çalışıyoruz. Sadece bizim personelimiz için değil, burası aynı zamanda Rize personeline ait olduğu için şehre ve tüm Karadeniz\'e karşı bir sorumluluğumuzun olduğu bilincindeyiz. Geçen sene itibari ile başladığımız bu eğitimlere ilçelerimizi belediyeleri ve belki de sağlık personellerini de içerisine katarak genişletmek istiyoruz\" diye konuştu. Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli ve Başkan Yardımcısı Mustafa Özden, basın mensuplarıyla beraber, derslere girerek kursiyerlerle görüştü. \'BİZE BU EĞİTİM ÇOK ŞEY KATTI\' 15 günlük bir eğitim için Ankara\'dan Rize\'ye geldiğini ifade eden kursiyer Yaren Yıldırım da eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını belirterek şöyle konuştu: \"Çok güzel farklı bir deneyim oldu. İşimi severek ve hakkıyla yapmayı öğrendim. Gelen vatandaşa nasıl davranmamız gerektiğini öğrendim. Bizim üstlerimizin bize nasıl davranması gerektiğini öğrendik. Bize bu eğitim çok şey kattı. Burada farklı adliyelerden gelen kişilerle tanıştık. Rize\'yi çok beğendik. Yaylalarını turizm yerlerini gezdik çok güzel bir yer. Bize çok iyi davrandılar. Eğitim merkezin şartları çok iyi. Bizi burada eğiten ve misafir eden herkese çok teşekkür ediyorum.\"