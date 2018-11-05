(Görüntülü) Adıyaman'da, 'Herakles'in sopasının kabartması bulundu

Mahir ALAN/GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde 3 ay önce bulunan 2 bin yıllık taş askeri gözetleme kulesinde yapılan ikinci incelemede, Yunan mitolojisinde \'Herakles\', Roma mitolojisinde \'Herkül\' diye geçen yarı tanrının sopasına ait kabartmalar bulundu.



Gerger kırsalında 3 ay önce ihbarla bulunan ve 2 bin yıllık olduğu anlaşılan 2 katlı, 10 metre yüksekliğindeki askeri kule, Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Ekipler tarafından ikinci kez yapılan incelemede, kulenin giriş kapısı üzerinde kılıca benzetilen kabartma görüldü. Kabartmanın, Yunan mitolojisinde \'Herakles\', Roma mitolojisinde \'Herkül\' olarak bilinen yarı tanrının sopası olduğu belirlendi.



Çalışmalarla ilgili konuşan Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, \"Askeri kulenin ilk bulunmasından sonra yapılan ikinci incelemede, hemen kapının üst kısmında Herakles\'in \'keolesi\' yani sopası bulunmaktadır. Taşların ağırlıkları 500 kilo ile 2 ton arasında değişmektedir. Üst örtüsü yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi etrafa hakim bir konumdadır\" dedi.



2 ton ağırlığındaki taşların üst üste konulmasıyla harç kullanılmadan yapıldığı ve 2 bin yıllık olduğu belirlenen 2 pencereli askeri gözetleme kulesinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescilleneceği öğrenildi.