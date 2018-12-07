(Görüntülü) Aday gösterilmeyen başkan Gülbay'dan ters oklu paylaşım

(Denizli), (DHA) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından dün (perşembe) yapılan açıklama ile Denizli\'nin Buldan ilçesinden yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifa sinyali verdi. CHP Parti Meclisinin dün yaptığı toplantı sonrası bazı il ve ilçelerdeki belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada Buldan Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Mustafa Gülbay yerine, Buldan Belediye Meclisi üyesi Hikmet Şenözen aday gösterildi. Şenözen\'in aday gösterilmesinin ardından CHP Buldan İlçe Yönetimi, CHP Buldan İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatoş Özen ve CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haldun Kabacan ile birlikte istifa etti. İstifalara gerekçe olarak yaşanılan süreçte ilçe örgütünün fikri alınmadan böyle bir karar verilmesi gösterildi. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay da bugün Facebook hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Gülbay\'ın parti amblemindeki okların ters durduğu bir görselle, Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Yönetimi\'nin yok sayıldığı yerde ben de yokum! paylaşımında bulundu. Gülbay\'ın bu paylaşımı istifa sinyali olarak değerlendirildi.