(Görüntülü) Adana'da okul servisi ücretleri yüzde 9,5 zamlandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, okul servisi ücretlerine yaklaşık yüzde 9,5 oranında zam yapıldı. Servislerin aylık olarak 0- 5 kilometre ücreti 182, 5- 10 kilometresi ise 192 TL olarak belirlendi. Kentte, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri belli oldu. Geçen yıl 167 ile 175 TL arasında olan aylık servis ücretleri, bu sene 182- 192 TL belirlendi. Okul servisi ücretlerine yaklaşık yüzde 9,5 oranında zam yapıldı. 0- 5 kilometre mesafesi 182, 5- 10 kilometre mesafesi ise 192 TL olarak açıklanan aylık servis ücretleri, 10 kilometreden sonrası için her kilometrede 2,75 TL artış gösterecek. Adana Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ünsal Perçin, motorindeki fiyat artışlarını servis ücretlerine yansıtmadıklarını söyledi. Perçin, fiyat düzenlemesinin TEFE- TÜFE\'ye göre yapıldığını kaydetti. Öğrencilerin güvenliği için alınacak önlemlere de dikkat çeken Perçin, \"Her yıl için servis hizmet yönetmeliğinde var olan, okul taşıtlarındaki emniyet kemer kullanımlarına, otomatik kapının şoför tarafından açılıp kapanmasına dikkat ediyoruz. Okullarda çocuklarımızın indirilip, bindirilmesinde yardımcı olan rehber personellerimiz mevcuttur. Yönetmelikte ne gerekiyorsa tüm esnafımız harfiyen buna uyuyor ve uymak zorundadır. Okullara gidip, arkadaşlarımızın eksiklerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz ve onları uyarıyoruz. Bu konular ile ilgili belirli aralıklarla toplantılar yapılıyor. Aynı zamanda emniyetimizin her noktada uygulamaları mevcut, yanlış yapanlar bizden kaçsa emniyetten kaçamaz\" diye konuştu.