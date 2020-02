(Görüntülü) Adana Eczacı Odası: İlaçta fiyat artışı beklemiyoruz

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- ADANA Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan, son dönemde yaşanan döviz artışının ilaç fiyatlarına ve stoklarına etkisinin yıl başına kadar olmayacağını açıkladı.



Döviz artışının şu an için ilaç fiyatlarına etki yapmayacağını çünkü fiyatların her sene sonunda Sağlık Bakanlığı\'nın ilaç fiyat kararnamesine göre belirlendiğini dile getiren Oda Başkanı Ersun Özkan, \"Türkiye\'de fiyatlar öncelikle ilaç fiyat kararnamesi ve döviz kurunun artışına göre diğer taraftan da Avrupa\'da ülke olarak fiyatlarını baz aldığımız 5 ülkedeki artış durumuna göre değişiyor. Sağlık Bakanlığı yıl sonunda değerlendirme yapacak ve döviz kurundaki artışa göre belli oranda zam yapılacak. Dolayısıyla bugünlerde ilaç fiyatlarında bir artış beklemiyoruz\" dedi.



BAKANLIK TEDBİR ALMALI



Sağlık Bakanlığı\'nın ileride yaşanabilecek problemler için önlem alması gerektiğini belirten Özkan şöyle konuştu:



\"Sağlık Bakanlığı\'nın hastanın ilaca erişiminde herhangi bir sıkıntı olmaması adına mutlaka sektörün tüm bileşenleriyle birlikte bir araya gelip tedbir alması gerekiyor. Türkiye\'de istesek de istemesek de maalesef birçok üründe olduğu gibi ilaç dışa bağımlı durumda. Şöyle söyleyeyim yerli ilaç sanayi dediğimiz alanda dahi etken madde olarak yabancı ürünleri kullanıyoruz. Yani öncelikle ilaç alanında dışa bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. Yerli ilaç sanayinin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Biz eczacılar olarak her zaman vatandaşlarımızın ilaca kolay ve ucuz ulaşmasını istiyoruz ve sürekli bunu yüksek sesle dile getiriyoruz. Örneğin reçetelerimizde ticari isimler kullanılıyor. Bunları kullanmamalıyız. Eczaneleri yerli ilacı tercih etmesi konusunda teşvik etmeliyiz. Yerli ilaç kullanan eczacıları desteklemeliyiz.\"



ONKOLOJİ İLAÇLARINDA SORUN OLABİLİR



27 yıldır eczacılık yapan Filiz Ercan (48) ise şu an için gözle görülür bir problem yaşanmadığını ama ileriki süreçte özellikle onkoloji ve göz hastalıkları alanındaki ilaçlarda temin problemi yaşanabileceğini anlattı. Ercan, yerli ilaç üretiminin desteklenip ithalatın azaltılmasıyla bu problemin önüne geçilebileceğini vurguladı.