(Görüntülü) Adalet Bakanı Gül: İnce'yi hangi Amerikalı, kim aradı?

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iade talebinin usulüne uygun yapılmadığı yönündeki iddiasının gerçek olmadığının ortaya çıktığını söyledi. Gül, \"Şimdi Sayın İnce\'ye düşen, hangi Amerikalının aradığı. Kendisini kim aramıştır? Acaba yanlışlıkla bir arama mı? Bir işletilme mi söz konusudur? Bu konuda yine kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir\" dedi. Bakan Abdulhamit Gül, seçim çalışmalarını yürüttüğü Gaziantep\'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Gül, Muharrem İnce\'nin FETÖ elebaşı Gülen\'in iade talebinin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddiasının gerçek olmadığını söyledi. Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da İnce\'yi yalanladığını ifade ederek şunları kaydetti: \"Muharrem İnce kendi genel başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bir iddia ortaya attı. Sonra \'yok yapılmadı\' dedi. Sonra yine farklı şeyler söyledi, \'Amerikalılar aradı\' diye bir şey söyledi. Sonra Amerikalıların söylediği iddia edilen şeyin doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü bizler \'Gelin belgeleri inceleyin\' dedik. Görevlendirilen kişiler de geldiler ve orada da hukuka uygun bir iade talebinin olduğu herkesçe görüldü. Bir şey söylenmiştir ama onun altı doldurulamamıştır. Mızrak çuvala sığmamıştır, bir eksiklik iddiası altında kalınmıştır. Her şeyin tam olduğu bugün CHP Genel Başkanı tarafından da ifade edilmiştir. Muharrem İnce kendi genel başkanı tarafından da yalanlanmıştır.\" Milli meseleleri seçim malzemesi yapmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Gül, şöyle dedi: \"Bu meseleler milli meselelerdir. Devletin, milletin meseleleridir. Bunları bir seçim malzemesi yapmak, seçimde bunu kullanmak hiçbir şekilde, hiçbir kâr getirmez. Bunun altından kalkılamaz, nitekim altında kalınmıştır. İftiralarla, millete yanlış bilgiler söylenerek ülke yönetimine talip olunamaz. Şimdi Sayın İnce\'ye düşen, hangi Amerikalının aradığı, kendisini kim aramıştır? Acaba yanlışlıkla bir arama mı? Bir işletilme mi söz konusudur? Bu konuda yine kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Gerçek olan şu; Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi, Amerika\'nın iade etmesi lazım. Burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının söylemesi gereken, Türkiye Cumhuriyeti\'nin ilgili bakanlığını ve süreci töhmet altına bırakan açıklamalar değil, bu konuda \'neden Türkiye\'nin talebini yerine getirmiyorsunuz?\' diyerek Amerika\'ya, Yunanistan\'a, Almanya\'ya bu FETÖ\'cüleri kollayan bütün ülkelere daha yüksek sesle tepkisini ortaya koymaktır. Bunu yapmayıp da Türkiye\'yi karalamak asla kabul edilemez. Biz zaten farklı bir şey de beklemiyoruz, \'elinize sağlık, her şey çok güzel\' diyeceklerini de beklemiyoruz. 15 Temmuz\'a \'kontrollü darbe\' diyen, \'FÖTÖ\'cülerin yaptığına ilişkin, \'belge, kanıt yok\' diyen bir dilden, bir anlayıştan başka bir şey beklemek mümkün değil.\"