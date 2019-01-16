(Görüntülü) '40 dakika teneffüs' 12 okulda uygulanacak

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce hazırlanan \'Okul 2023\' projesi kapsamında \'40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs\' uygulaması, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde 12 okulda uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın 2023 eğitim vizyonunda yer alan teneffüs saatlerinin artırılmasıyla ilgili Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün \'Okul 2023\' projesi kapsamında \'40 Dakika Ders 40 Dakika Teneffüs\' uygulaması ikinci dönem başlayacak. İlk defa Antalya\'da hayata geçirilecek proje, Aksu\'daki Cihadiye İlkokulu ve Ortaokulu, Alanya\'daki Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu, Finike\'deki İsmail Erol İlkokulu, Gazipaşa\'daki Burhan İlkokulu ve Ortaokulu, Kaş\'taki Dirgenler İlkokulu, Palamut İlkokulu ve Ortaokulu, Kemer\'deki Merkez İlkokulu, Hacı Mehmet Saygın İlkokulu ve Kumluca\'daki Mavikent Çanakçı 75. Yıl İlkokulu olmak üzere toplam 12 gönüllü okulda uygulanacak. Uygulama, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.

40 DAKİKALIK TENEFFÜS ETKİNLİĞİ 9 KATEGORİDEN OLUŞUYOR

Teneffüs sürelerinin 40 dakikaya uzatılmasıyla öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun alanda bireysel gelişimlerini destekleyen bir okul ekosistemi oluşturulacak. 40 dakikalık teneffüste \'Spor Etkinlikleri, Halk Oyunları, Müzik ve Gösteri Etkinlikleri, Görsel Sanat Etkinlikleri, Bilgisayar Etkinlikleri, Model Uçak Yapımı, Kişisel Gelişim, Geleneksel Çocuk Oyunları Ve Yabancı Dil\' ana etkinlik toplam 9 kategoriden oluşacak. Öğretmenlerin, Halk Eğitim Merkezlerindeki usta öğreticilerin eğitim vereceği teneffüs etkinliklerinde öğrenciler kendilerine uygun etkinliği seçecek.

\'ÖĞRENCİLER DİNLENMİŞ VE DAHA ZİNDE DERSLERİNE GİRECEK\'

\'Okul 2023\' projesinde \'40 Dakika Ders 40 Dakika Teneffüs\' uygulamasının ikinci dönem okullarında başlayacağını anlatan Cihadiye Ortaokulu Müdürü Soner Yılmaz, Ortaokuldaki öğrencilerin yoğun ders süreleri var. Öğrencilerimiz haftada 35 saat ders görüyor. Bunun yanında destekleme, yetiştirme kursuyla birlikte günlük yaklaşık 9 saate yakın ders görüyor. Ve bu ders süresi boyunca motivasyonları düşebiliyor. İnanıyorum ki bu proje sayesinde öğrencilerimiz dinlenmiş ve daha zinde bir şekilde derslerine girecekler. Bu sayede okulu daha çok sevip başarılarının artacağını düşünüyorum dedi.

\'FARKLI ALANLARDA EĞİTİM ALACAKLAR\'

Öğrencilerin şu anda 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs yaparak art arda derse girdiğini anlatan Türkçe Öğretmeni Melike Keskin, Bu projede öğrenciler teneffüs saatlerinde dışarıda boş boş dolaşmayacak. Okulumuz tarafından planlanmış spordan sanata, bilimden müziğe, resimden model uçak yapımına kadar farklı alanlarda eğitim alacaklar. Kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar ve kendi bireysel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamış olacaklar. Biz de öğretmenleri olarak onlara yardımcı olacağız. Normal sistemde sadece Fen, Matemetik, Türkçe gibi derslere girerek sadece bilim ağırlıklı derslere giriyorlardı. Sanat ve sosyal alanlardan uzak kalıyorlardı. Fakat şimdi ki projede bunların tamamını geliştirme imkanı bulacaklar diye konuştu.

ÖĞRENCİLER YETENEKLERİNİ KEŞFETME İMKANI YAKALIYOR

40 dakikalık teneffüste öğrencilerin okulla ilişkisinin daha iyi olabileceğini, derslerin hızlı bir şekilde geçebileceğini anlatan ortaokul öğrencisi Yağmur Kalkan, aikido ve gitar etkinliklerini seçeceğini söyledi.

Satranç öğrenmeyi çok istediğini bunun için satranç etkinliğinde yer almak istediğini ifade eden ortaokul öğrencisi Ayşe Miray Mucan, içindeki yeteneği keşfetmek için drama dersi alacağını anlattı.

Ortaokul öğrencisi Hüseyin Ekin Kaçmaz ise öğrendiği satrancı geliştirmek istediğini ve yeteneğini ortaya çıkarmak için yaratıcı drama etkinliklerinde yer alabileceğini söyledi.