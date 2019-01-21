(Görüntülü) 3'üncü Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı resim sergisi açıldı

Can ÇELİK ADANA, (DHA) Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3\'üncü Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı resim sergisi açıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 ülkeden 70 sanatçının katıldığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Adana\'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görerek 75. Yıl Sanat Galerisi\'nde bir hafta boyunca Türk Dünyası\'nın 70 ressamının tuvaline yansıyan resimler sergilenmeye başladı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 21 ülkenin bir araya geldiği bu çalıştayın Türk Dünyası\'nı birleştirici bir nitelik taşıdığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak festivaller ve bu gibi çalıştaylarla kültüre ve sanata daima önem veren bir çalışma prensipleri olduğunu vurgulayan Sözlü, kültürün ve sanatın başkenti Adana\'da Türk Dünyası Sanat Çalıştayı\'nın 3\'üncüsünü gerçekleştirecekleri için çok mutlu olduklarını belirtti. TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİYOR Adana\'da kardeş ülkelerin işbirliği ile gerçekleşen sanat çalıştayının büyük önemi olduğunu dile getiren Sözlü, şöyle konuştu Bu kadar kardeş ülkeden Adana\'da sanatın yücelmesi ve kardeşlik adına bir işbirliğini gerçekleştirmek üzere davetimizi kabul eden tüm sanatçılarımıza ve onların ülkelerine şükranlarımı sunuyorum. Küreselleşen dünya mesafeleri kısaltmıştır. Teknolojinin gelişimi uzağı yakına getirmiştir. Türk Dünyası\'da bununla birlikte her geçen gün birbirine yakınlaşmakta ve birleşmeye doğru gitmektedir. Türkçemiz artık internetin yaygınlaşmasıyla birlikte Türk Dünyası\'nda bir ortak payda haline gelmiştir. Kültür alışverişi artık çok daha kolay durumdadır. Aynı çatı altında buluşmamız uzun bir zamanı kapsamayacaktır. Nihayetinde bu sanat çalıştayı ile birlikte kardeş ülkelerin bir araya gelmesiyle birlikte diyaloglarımızı geliştirip onları bizlere daha yakın bizleri de onlara daha yakın kılmış olduk. Çalıştay kapsamında 21-28 Ocak tarihleri arasında etkinliklerin devam edileceği belirtildi.