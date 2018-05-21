(Görüntülü) 3.5 ayda 37 kilo verdi insülinden kurtuldu

İlknur SARGUT/Ömer HASAR, İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLUĞUNDAN bu yana kilolarıyla başı dertte olan 36 yaşındaki Faysal Aldanmaz, uyku apnesi, diyabet, kolesterol, iltihaplı eklem romatizması gibi rahatsızlıklarının hayatını çekilmez hale getirmesi sonucu zayıflamaya karar verdi. Tüp mide ameliyatıyla 3.5 ayda 37 kilo veren Aldanmaz, önce yıllardır kullandığı insülin ilaçlarını bıraktı, ardından çocuklarıyla doyasıya vakit geçirmeye başladı. Fazla kilolarının neden olduğu hastalıklar günden güne artan iki çocuk babası Faysal Aldanmaz, 130 kilo ile obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya tarafından 29 Ocak’ta tüp mide ameliyatına alınan Aldanmaz, 3.5 ayda 37 kilo vererek sağlığına kavuştu. Obezite ameliyatı olma nedeninin asla görsel kaygı olmadığını vurgulayan Aldanmaz, “Çocukluğumdan bu yana kiloluydum. Ancak, son yıllarda ortaya çıkan hastalıklarım beni rahatsız etmeye başladı. Bu ameliyatımın nedeni kesinlikle görsellik değil, artan hastalıklarım oldu” dedi. UYKU APNESİ GECE KRİZLERE NEDEN OLUYORDU Uyku apnesi nedeniyle geceleri krizler geçirdiğini anlatan Aldanmaz, “Krizler nedeniyle birkaç kere hastaneye yatışım oldu. Bunun dışında diyabet, kolesterol, yüksek tansiyon, iltihaplı eklem romatizması, sedef rahatsızlığı, karaciğerinde yağlanma vardı. İştahımı dengelemek için kendimi sigaraya vermiştim. Bu sorunların artmasından dolayı ameliyata karar verdim. Ameliyat olmamın sebebi tamamen rahatsızlıklarımın beni son noktaya getirmesiydi. Ameliyat günümüzü belirledikten sonra heyecandan tansiyon ve şeker değerlerim yükselince ameliyatım ertelendi. Sonunda 29 Ocak günü ameliyat oldum. Doktor kontrolünde 3.5 aylık süreçte 37 kilo vererek 93 kiloya düştüm” diye konuştu. \"İLK HAFTALAR ÇOK ZORLANDIM\" İlk haftalar zorluk çektiğini ancak onları da zamanla atlattığını anlatan Aldanmaz, “Tek sıkıntım ilk haftalar oldu. Çünkü, 36 yıl boyunca beraber olduğum yiyeceklerden bir kere uzaklaştım. En büyük ayrılık acısı bu olsa gerek. Bol bol tükettiği suyu şimdi yudum yudum alıyorum. O nedenle benim için ilk hafta çok zor geçti. Canımın bir kıymeti kalmadı diyebilirim. Kiloların gittiğini gördükçe mutlu oldum. Değer mi tabi ki de değer” ifadelerini kullandı. Hedefinin 75 ila 70 kilo arasında olduğunu anlatan Aldanmaz, \"Bundan sonra diyetisyenimin sözünü dinleyerek beslenmeme dikkat edeceğim. Rahatsızlıklarım tamamen bitti diyemem ama önümde artık daha farklı bir yaşam var diyebilirim\" şeklinde konuştu. GÜN İÇİNDE AVUÇ DOLUSU İLAÇ KULLANIYORDU Faysal Aldanmaz\'ın ameliyatını gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, Aldanmaz\'ın kendisine geldiğinde 130 kiloda olduğunu belirtti. Genç adamın çok ciddi rahatsızlıkları olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, \"Hastamız, uyku apnesi sendromu nedeniyle yıllarca geceleri çok rahat uyuyamadığından şikayetçiydi. Kontrollere gelip gittikçe onunda konuşurduk. Günde 40 üniteye kadar çıkan bir insülin kullanımı söz konusuydu. Çok ciddi medikal sorunları vardı. Hayatını idame ettirebilmek için gün içerisinde neredeyse avuç dolusu ilaç kullanıyordu. Bu süreçten sonra biz ona tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. Yaşı da genç bir hastaydı. Ameliyatı yapalı 3 ay oldu. Bu süre zarfında 100 kilonun altına düştü. İnsülin ilaçlarını tamamen bıraktı ve uykusu artık çok daha kaliteli\" ifadelerini kullandı. \"PİRAMİDİN TABANINDA DİYET VE SPOR YER ALMALI\" Hem Türkiye\'de hem dünyada özellikle genç popülasyonda kilo sorunun arttığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özdenkaya, kilo verme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı: \"Neredeyse toplumumuzda yüzde 30 ila 40\'lara varan bir kilo sorunu var. Bunların içerisinde morbidobez (aşırı şişmanlık) oranı biraz daha düşük. İnsanların çoğu \'kiloluyum ameliyat olayım kurtulayım\' düşüncesi ile hareket ediyor. Aslında bu çok yanlış. Çünkü kilonun büyük bir kısmı kendi alacakları tedbirlerle halledilebilir ya da en azından belli bir seviyeye indirilebilir. Ameliyatın başarı şansı çok yüksek ama belli riskleri göz önüne alarak bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Piramidin en tepesindeki seçenek ameliyat, tabanda ise diyet, spor, yeme alışkanlıklarındaki bozuklukları düzeltme gibi bir takım tedbirler olmalı. Kişi, tüm seçenekleri denedikten sonra eğer fayda göremezse ameliyatı düşünmeli.\"