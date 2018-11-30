(Görüntülü) "İlkokul çağında soyut düşünmeyi öğretin"

İSTANBUL, (DHA)- YAZILIM mimarisinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Hans Vangheluwe, matematiksel düşüncenin yazılım eğitiminin temelini oluşturduğunu belirterek, soyut düşünce ve modellemenin ilkokul çağındaki çocuklara öğretilmesi önerisinde bulundu. Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından yazılım mimarisinin Türkiye’deki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen \'Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı\'nın bu yıl yedincisi gerçekleştiriliyor. Türkiye’de yazılım mimarisinin geliştirilmesine ve geliştirilen yazılım sistemlerinde millileşmeye katkı sağlamak amacıyla üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’ndeki İnan Kıraç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferans yerli ve yabancı çok sayıda seçkin yazılım mimarisi uzmanını ağırladı. \"GÜVENLİK ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM ETMELİ\" Yazılım mimarisinin önde gelen isimlerinden Belçika Antwerp Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Modelleme, Simülasyon, ve Tasarım Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Hans Vangheluwe, \"Yazılım, hayatın her alanında mevcut. Yazılım hem ürünlerin içinde hem ürünleri geliştirmek amacıyla kullanılır. Bu teknoloji ileriki yıllarda daha da uygun olacaktır. Güvenlik bu alanda da çok önemli problemlerden bir tanesi. Her gördüğümüz ürüne yazılım yerleştirildiğini görüyoruz. Hatta artık buzdolabımızda bile bir çok yazılım yer alıyor. Sizin buzdolabınızı kullanarak sizin evinizdeki olaylar izlenebiliyor. Bu daha da yaygın hale gelecek. Bunun üzerinde de araştırmaya devam etmemiz gerekiyor\" dedi. \"MATEMATİKSEL DÜŞÜNCE ETKİLİ OLACAKTIR\" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un \'Bütün çocuklarımıza yazılım bilgisi kazandırılmasını çok sıradan bir iş olarak, sanki \'suyun içine sızmış şeker\' gibi vermeyi arzuluyoruz\' açıklamasını da değerlendiren Prof. Dr. Hans Vangheluwe, \"Aynı soru ve tartışmalar Belçika ve çevresindeki ülkelerde de var. Benim araştırma konum modelleme. İlkokul çağındaki öğrencilere tabi yeni bilim dallarını öğretmekte fayda var. Soyut düşünceyi ve modellemeyi öğretmekte fayda var. Bu bağlamda da sadece yazılım olarak değil, bilişim teknolojisi olarak düşünmek daha doğru olacaktır. Bilişim teknolojisi nedir, veri nasıl kullanılır, soyut düşünce nedir? Matematiksel düşüncenin bu alanda oldukça önemli olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu. \"OKUMA-YAZMA GİBİ YAZILIMI ÖĞRETMELİYİZ\" Yazılım mimarisi alanında Türkiye ve dünya çapçında önemli çalışmalara imza atmış akademisyenlerden Hollanda Wageningen Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bedir Tekinerdoğan ise \"Dünya değişiyor. Çocuklarımıza nasıl okuma yazma öğretiyorsak, hayat dijitalleşeceğinden erken yaşta çocuklara yazılım üzerine bilgileri öğretmekte fayda var. Türk eğitim sistemine bu nasıl yansıtılabilir bunun düşünülmesi gerekiyor\" dedi. \"YAZILIM ALANINDA ALT DALLAR OLUŞTU\" Konferans Komitesi Eş Başkanı Dr. Mert Özkaya, konferansın, katılımcılara yazılım mimarisinin önemli konuları ile ilgili bilgi sahibi olma olanağı sunacağına dikkat çekerek katılımcıların bu alanlarda uzman akademisyenler ile fikir alışverişinde bulunabileceğini söyledi. Yazılım Mühendisliği\'ne son yıllarda büyük bir ilginin olduğunu belirten Dr. Mert Özkaya, \"Öğrenciler mezun olduklarında yazılım mühendisi olarak çalışabiliyorlar. Onun dışında yazılım mimarı, tasarımcısı, analisti olabiliyorlar. Daha da kapsamlı bir şekilde bakarsak yazılım modelcisi olabiliyorlar. Yazılım tüm cihazların içinde olduğu için bunun en doğru en güvenilebilir şekilde modellenmesi gerekiyor. Bunun için de birtakım sistem ve prensipler uygulanması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.