(Görüntülü) "Diş sağlığı bilinci küçük yaşlarda kazandırılmalı"

İSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. Hakkı Sunay, Türkiye\'de diş fırçası ve ağız bakımıyla hala yüzleşmemiş insanların olduğunu belirterek ağız ve diş sağlığı bilincinin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini belirtti. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Tahran Üniversitesi iş birliğinde \'Diş Hekimliğinde Temel Bilimlerin Klinik Bilimlere Entegrasyonu\' başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenledi. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ağız ve diş bakımına yönelik alınması gereken önlem ve tedaviler masaya yatırıldı. Geçen yıl Tahran Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bunun neticesinde sempozyuma karar verdiklerini dile getiren Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay, \"Tahran Üniversitesi dünya sıralamalarında araştırmalar yönünden de çok iyi seviyelerde olan bir üniversite. Bu iş birliği sayesinde ortak araştırma projeleri yürütmeyi ve işbirliğimizi arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle de sempozyumumuzu \'Temel Bilimlerin Klinik Bilimlere Entegrasyonu\' olarak belirledik\" dedi. \"TÜRKİYE\'DE YAPILMAYAN BİR TEDAVİ YOK\" Türkiye\'nin diş hekimliği konusunda dünya ile aynı imkanlara sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hakkı Sunay, \"Türkiye\'de yapılamayan tedavi yok. Yeniliklerin takibi konusunda meslektaşlarımızın yüzde olarak çok büyük bir kısmı olmasa bile hakikaten çok ilgili ve kendini geliştirmeye açık bir toplum olduğumuzu söyleyebilirim. Yeniliklere de çok hızlı şekilde ulaşıyoruz. Bu meslektaşlarımızın ve diş hekimliği odalarımızın üniversitelerin katkılarıyla son teknolojiyle kurulan hastaneler görmeye başlıyoruz. Dünyada yapılıp da Türkiye\'de yapılamayan bir tedavi yöntemi olmadığını gururla söyleyebilirim\" diye konuştu. \"EN UCUZ YÖNTEM KORUMAK\" Diş sağlığı konusunda eğitimin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sunay, \"Bu eğitimin çok küçük yaşlardan başlaması gerekiyor. Biz fırça ve ağız bakımıyla hala yüzleşmemiş, karşılaşmamış vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Bu bilincin her yere ulaşması lazım. Çünkü bazı şeyler kaybedildiğinde çok büyük masraflarla geri konulabiliyor. En ucuz yöntem korumaktır\" ifadelerini kullandı. \"KUZEY AVRUPA ÜLKELERİNDE BİLİNÇ ÜST DÜZEYDE” Tahran Üniversitesi\'nden Mohammad Hossein Nekoofarise, İran ve Türkiye\'nin ağız ve diş sağlığı standartlarının birbirine yakınlık gösterdiğini anlattı. Diş sağlığı eğitiminin ilkokul çağlarında başlaması gerektiğine dikkat çeken Mohammad Hossein, bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde diş hekimliği fakültelerinin kapandığını belirterek nedenlerini şöyle açıkladı: \"Bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde diş sağlığı bilinci öyle bir seviyeye geldi ki bazı diş hekimliği fakültelerinin kapanmaya vaşladı. Çünkü oralarda bu bilinç istenilen seviyelerin çok çok üzerinde. Şehirler ve şehir sularında flüorür uygulamaları yapılıyor. Bütün koruyucu önlemler alınarak çürüksüz bir nesil yetiştirdiler. Hakikaten de diş hekimliği ihtiyacı oralarda azaldı. Burada ise çok büyük bir kesim ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşamamakta biz onlara bu hizmeti daha kolay şekilde götürebilmeyi hedefliyoruz.\"