(Görüntülü) "Çocukları kitap seçiminde özgür bırakın"

İSTANBUL, (DHA)- MİLYONLARCA çocuğun karnesini alarak yaz tatiline gireceği 8 Haziran Cuma günü öncesinde öğrencilere \"kitap okuyun\" tavsiyesinde bulunan Kırmızı Kedi Yayınevi Editörü Alkım Özalp, \"Çocukları kitap seçimi konusunda özgür bırakın\" dedi. 2017-2018 eğitim öğretim sezonu 8 Haziran Cuma günü sona eriyor. Karnelerini alacak öğrenciler için senenin yorgunluğunu atabilecekleri uzun bir tatil başlıyor. Bu dönemde öğrencilere dinlenmelerinin yanı sıra kitap okumalarını da tavsiye eden Alkım Özalp, \"Kitapların çocukların yaş grubuna uygunluğunu 3 grupta değerlendirebiliriz. Okul öncesi ve birinci sınıf için tabii ki eğlenecekleri, okumayı sevebilecekleri, onların da aynı zamanda kendilerini yakın hissedebilecekleri kitaplar olmalı. Birinci sınıftan sonrası için daha az resimli, sayfa sayısı daha fazla ama yine de eğlenceli kitaplar olmalı. Ortaokulda olanların ise aslında kendilerinin seçmeleri, kendi sevdikleri kitabı okumaları çok önemli. İster korku ister vampir hikayesi isterlerse klasikleri tercih edebilirler, seçim onlara kalmış” diye konuştu. KİTAP KONULARINI KISITLAMAYIN Kitapları konularına göre kısıtlamamakta fayda olduğunu söyleyen Özalp “Örneğin futbolcu kitabı diye geçiştirilen kitaplar, aslında çocuklara ilham verecek başarı hikayelerinden oluşuyor. Bu kitaplardan eğer isterlerse onlar da çalışarak, futbolcu olmasa bile, çok önemli insanlar olabileceklerini öğrenirler. Vampir kitapları, fantastik öğeler içeren kitaplar için de aynı şey söz konusu, bunlar çocukların hayal gücünü arttırabilir” dedi. “KLASİKLERİ DE OKUYABİLİRLER AMA UYGUN YAŞTA” Çocukların kitap okuması için en önemli noktanın ‘yaş grubuna uygunluk’ olduğunu vurgulayan Özalp “Sanırım bazı eğitimciler çocukların yaşı ilerledikçe kitap okumaktan uzaklaşacaklarını düşünüyor. Bu nedenle bazı kitapları çocuklar küçük yaştayken okutmaya çalışıyorlar. O nedenle zorunlu tutmaları çok normal. Tabii ki klasikleri de okuyabilirler ama uygun yaşta” şeklinde konuştu. İSTER TABLETTEN OKUSUN İSTER KİTAPTAN Tabletten kitap okuma konusuna çok sıcak bakmayan Özalp “Ben isterim ki kitabın özel bir şey olduğunu anlasınlar. Tabii önemli olan okumaları bu ister bilgisayardan ister tabletten olsun. Ama oyun oynadıkları tablette kitap okuyup onu da aynı değere düşürsünler istemem” ifadelerini kullandı. BOYAMA KİTAPLARINI TERCİH ETMİYORLAR Küçük yaştaki çocuklara yönelik boyama kitapları hakkında “Biz aslında yayınevi politikamız gereği, Kırmızı Kedi Çocuk çatısı altında daha önceden hiç boyama kitaplarına yer vermedik” diyen Özalp,“Boyama kitaplarında çocuklar sadece onlar için oluşturulmuş şekillerin içerisini boyuyorlar. Çocuklarda onun o kadar güzel çizemeyeceği, sadece içini boyayabileceği gibi bir yargı oluşuyormuş\" dedi.