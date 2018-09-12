(Görüntülü) "Astım hastası çocukların eylülde acile başvurusu 6-7 kart artıyor"

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - SAĞLIK istatistiklerine göre astım gibi hastalığı olan çocukların eylül ayı içerisinde acile yaptığı başvuruların 6-7 kat arttığını dile getiren Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, “Öksürük günlük yaşantıyı bozuyor, hastanın uyumasını, yemek yemesini engelliyorsa bir uzmana gitmeleri gerekir” dedi. Astım hastası çocukların ilaçlarıyla gezmesi ve ihtiyaç olduğunda kullanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öktem sağlıklı beslenmenin de bu konudaki önemine dikkat çekti. Çocukluk çağındaki hastalarda astım, zatürre ve bronşiolit gibi hastalıkların daha sık görüldüğünü vurgulayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, “Bunlara oranla daha az görülen ama önemli olan kistik fibrozis, bronşektazi gibi kronik akciğer hastalıkları da var. Bir takım hastalıkların, örneğin kalp ve kas hastalıklarının da akciğerlere yansıması olabiliyor” dedi. ISRARCI VE ŞİDDETLİ ÖKSÜĞE DİKKAT Öksürük ve hırıltının, enfeksiyon olduğunda ateşin sıklıkla görülmesinin aileler için uyarıcı bulgular olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öktem, “Bu şikayetlerin birkaç tanesi bir arada, ısrarcı ve şiddetli oluyorsa, aileler bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı. Öksürük basit üst solunum yolu enfeksiyonunda da oluyor ama onda daha hafif görülüyor. Fakat bu öksürük günlük yaşantıyı bozuyor, hastanın uyumasını, yemek yemesini engelliyorsa bir uzmana gitmeleri gerekir” şeklinde konuştu. “Israrla aynı şikayetlerin olması ve tedaviden fayda görülmemesi durumunda, uzmanın kronik hastalıklar açısından değerlendirme yapması daha uygun olacaktır” diyen Prof. Dr. Öktem, “Özellikle hastanın şikayetleri aniden başlıyor ve çok şiddetli oluyorsa, örneğin hastanın hiçbir şikayeti yokken boğulacak gibi öksürüğü oluyorsa bunlar yabancı cisim aspirasyonunun belirtisi olabiliyor. Yeni doğan bebeklerde öksürük ve hırıltının olması kronik hastaların belirtisi olabiliyor. Bu nedenle bebeklerin en ufak bir şikayetinde hekime gösterilmesi gerekli” dedi. SAĞLIKLI BESLENME ASTIM ATAKLARINI ENGELLİYOR Birçok hastalıkta olduğu gibi allerjik hastalıklarda da sağlıklı beslenmenin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Öktem, “İşlenmiş gıdaların alınması hastalıkları olumsuz etkiliyor ve daha sık görülmesine sebep oluyor. Taze sebze ve meyve tüketilmesi, işlenmiş gıdaların kullanılmaması astım gibi allerjik hastalıkların ataklarının ortaya çıkmasını engelleyebiliyor” şeklinde konuştu. ALLERJİK HASTALIĞI OLANLAR EYLÜL AYINDA MUTLAKA MUAYENE OLMALI Sağlık istatistiklerine göre astım gibi hastalığı olan çocuklarda, Eylül ayı içerisinde acile yapılan başvuruların 6-7 kat arttığını dile getiren Prof. Dr. Öktem, “Bu hastaların bağlı olduğu hekim tarafından eylül ayının başında değerlendirilmeleri ve tedavi programlarının buna uygun şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Böylelikle astım ataklarıyla acile yapılan başvurular engellenebilir” dedi. “MUTLAKA GRİP AŞISI OLMALILAR” Bazı riskli grupların bu dönemde özellikle grip aşısı olmaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Öktem, “Kronik akciğer, kalp hastalığı olan, diyalize giren ve şeker hastalığı olan hastalar mutlaka grip aşısı olmalı. Astım hastaları açısından da; Global Astım İnisiyatifi’nin (GINA) önerilerine göre astımın şiddeti orta ya da ağır düzeydeyse onların da grip aşısı olması gerekiyor” diye uyardı. “ÇOCUKLAR ELLERİNİ SIK SIK YIKAMALI” Okulların açılacak olmasıyla birlikte bu konuda öğretmenlerin de dikkatli olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Öktem, “Özellikle allerjik hastalıkların ve solunum hastalıklarının artmaması için sınıfların iyi havalandırılması gerekiyor. Çocukların ellerini sık yıkaması da sınıflarda enfeksiyon oluşumunu azaltacaktır” diye konuştu. Kendi ilaçlarını kullanabilecek yaşta olan astım hastası çocuklara, acil durumlardaki tedavi planlarının verildiğini de ifade eden Prof. Dr. Öktem, “Eğer sınıfta hırıltı gibi problemleri olursa, ilaçlarını çıkarıp kullanmaları doğru bir yaklaşım olacaktır” dedi.