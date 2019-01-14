(Görüntülü) 30 yıllık imam 'ses terapisi' ile sesine geri kavuştu

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - DİN görevlileri, öğretmenler, avukatlar, politikacılar, oyuncular, tiyatrocu ve şarkıcılar gibi sesini yoğun kullanan meslek grupları ses hastalıklarının tehdidi altında. Bunlardan biri de sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan imam Şükrü Koç. 30 yıldır imamlık yapan ve şan sesi terapisiyle sağlığına kavuşan Koç, \"Tedaviyle ses tellerimin güçlendiğini fark ettim\" dedi. Ses kısıklığı, nezle ve grip sonrası geçici olarak görülebileceği gibi uzun süreli de yaşanabiliyor. Uzmanlar iki haftayı geçen ses kısıklıklarında mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor. Sakarya\'da yaşayan 30 yıllık imam Şükrü Koç da, ses kısıklığı nedeniyle görevini yerine getirmekte zorlanmaya başladı. Okumalarını istediği gibi gerçekleştiremediğini anlatan Şükrü Koç, \"Görevimi tam olarak yerine getiremiyor, kelimelerde kırılmalar oluyordu. Ses düşüklüğü ve ses kırılmalarından dolayı tedavi yoluna başvurdum\" diye konuştu. \"SES TERAPİSİYLE SESİME KAVUŞACAĞIM\" Sesini istediği gibi kullanamadığından imamlık görevini yapmakta zorlandığını ifade eden Koç, \"Sesimi makam olarak kullanmaya başladığımda sıkıntı yaşıyordum. Nefesim yetmiyor, iki kelimeyi art arda söylemekte zorlanıyordum. Doktorum önce ilaç tedavisi verdi. Ayrıca, diyafram çalışmaları ve ses kullanma hareketleriyle ses tellerimi güçlendirdik. Diyafram hareketlerimde başlangıç ve sonuç arasında ciddi fark var\" ifadelerini kullandı. SES SORUNLARI EN ÇOK HANGİ MESLEKLERİ ETKİLİYOR? Ses sorunlarının bazı meslek gruplarını yoğun şekilde etkilediğini kaydeden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sevtap Akbulut, şu değerlendirmede bulundu: \"Avukatlar, çağrı merkezi çalışanları, politikacılar, sahne önünde çalışan herkes, oyuncular, tiyatrocular, şarkıcılar, müzisyenler gibi meslek nedeniyle sesini çok kullanan kişilerde aşırı kullanıma bağlı yorulmaya bağlı ya da yükün artmasına bağlı ses sorunları görülebiliyor. Öğretmenler, din görevlileri, imamlar, müezzinlerin yorgunluğa bağlı sorunları ortaya çıkabiliyor. Ya da sesleri doğru teknikle kullanmadıkları için bir ses sorunu şeklinde karşımıza gelebiliyor. Din görevlileri çok sık geliyor. Çünkü belli bir aşamadan sonra sesleri yoruluyor. İstedikleri ses kalitesine ulaşamıyorlar. Bu nedenlerle görevlerini tam olarak yerine getiremiyorlar. Nasıl ki bir futbolcuda menüsküs problemi daha sık görülüyorsa, bu meslek gruplarında da ses sorunları daha sık görülüyor. Bu iş yükünün doğal bir sonucu. Ayrıca, kişi birtakım teknikleri doğru uygulayamıyorsa o kişinin o teknikleri öğrenmesini sağlamak amacımız oluyor.\" GÜNDE İKİ LİTRE SU İÇİN Ses kısıklığının birçok nedeni olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Sevtap Akbulut, sağlıklı ses teli için gün içinde içilen su miktarına dikkat etmek gerektiğini belirtti. \'Ses tellerinin sağlıklı çalışması ıslaklık ve nemlilikle mümkün\' diyen Doç. Dr. Sevtap Akbulut, \"Düzenli su içmemiz gerekiyor. Gün içerisinde 2 litreye kadar su tüketmeye çalışmalıyız. İkincisi ise, sigara kullanıma dikkat etmek gerekiyor. Sigara, başta ses telleri olmak üzere birçok hastalığa yol açıyor. Ses teli nodüllerinde sigara en temel risk faktörüdür. Sigara içen birisi her zaman hastalığa hazırdır. Bunun yanı sıra tüm tütün ürünleri ses tellerine zarar verir. Sesi, aralığı dışında kullanmak da sese zarar verir. Besinlerin de ses tellerine olumsuz etkileri var. Yiyeceklerle ses telleri arasında yakın bir ilişki var\" ifadelerini kullandı. İKİ HAFTA ÖNEMLİ BİR SÜRE Ses kısıklığının süresine dikkat edilmesi konusunda uyaran Doç. Dr. Sevtap Akbulut, şöyle devam etti: \"Ses kısıklığının süresi 2 haftayı geçiyorsa mutlaka hekime görünmek gerekiyor. Bir cihaz yardımıyla hastanın ses tellerine yakından bakıyoruz. Tanının ardından tedavi başlıyor. Ses problemlerinde ilaç tedavisi tek başına yeterli olmuyor. Şan sesi terapisi ile kişiye sesini sağlıklı bir şekilde kullanması öğretiliyor. Zarar veren şeylerden uzak durması ya da bu alışkanlıklarını kırmasını, onun yerine sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesini sağlıyoruz. Terapi bizim önemli bir tedavi alternatifimiz. Bazı durumlar da ise cerrahi tedavi gerekebiliyor. Kanser benzeri nodüllerden şüphelenirsek bunları almamız gerekiyor. Boğazında herhangi bir hastalık, enfeksiyon yokken sesin tonunun değişmesi, bir hastalık uyarısı olmalıdır. Kişi bunu sadece yorgunluğa bağlamamalıdır.”