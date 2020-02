(Görüntülü) 129 yıllık Konya Lisesi'nin 'nitelikli' listesinde olmamasına tepki

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA\'da Eğitim- İş Sendikası, 129 yıl önce kurulan Konya Lisesi\'nin merkezi sınavla öğrenci alınacak \'nitelikli lise\' listesinde bulunmaması ve kontenjanın da 280\'den 800\'e çıkarılmasına tepki gösterdi. Eğitim- İş Sendikası\'nın protestosuna CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de destek oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı, geçen 10 Nisan günü, \'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu\' yayınladı. Bu kılavuzda sınavla öğrenci alacak liseler arasında kentte 1889 yılında Konya İdadisi adı altında kurulan ve zamanla birkaç kez adı değişen Konya Lisesi yer almadı. 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakan Sadi Irmak, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, Yargıtay eski başkanı Sami Selçuk, yazar Ahmet Hamdi Tanpınar gibi birçok ismin mezun olduğu okul olması nedeniyle o dönem sosyal medyada, nitelikli lise kapsamı dışında tutulması tepkilere neden oldu.



Eğitim İş Sendikası, son olarak 280 olan kontenjan sayısının 800 çıkarılması üzerine bugün Konya Lisesi önünde, \'nitelikli lise\' kapsamında tutulmaması ve kontenjanın artırılmasına tepki gösterdi. Öğretmen ve öğrencilerinde katıldığı protestoya CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de destek oldu.



Eğitim-iş Konya Şube Başkanı Özgür Genç, Konya Lisesi\'nin \'nitelikli lise\' listesinde yer alması ve kontenjan sayısının yükseltilmemesi gerektiğini belirtti. Genç, şunları söyledi:



\"Milli Eğitim Bakanlığı\'nın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün plansızlığı, 129 yıldır eğitim öğretime devam eden Konya Lisesi, her yıl 280 öğrenci alan ve tekli eğitime devam eden okuldur. Önümüzdeki dönemde sınavsız 800 yeni öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı\'nın her fırsatta 2019 yıl sonunda okullarda tekli eğitime geçilecektir ifadesi Konya\'da tekli eğitim yapan tarihi Konya Lisesi\'nin ikili eğitime geçmesiyle plansızlığın, yeni okul ve derslik yapılamadığının en açık göstergesidir. Önümüzdeki öğretim yılında ikili öğretime geçilecektir. Öğrencilerin sabah çok erken saatte derse gelmelerine ve çok geç vakitte evlerine giderken güvenlik riskleri oluşmasına neden olabilecektir.\"



\'ABDULHAMİT\'İN RUHANİYETİNE SAYGI GÖSTERMİYOR\'



Protestoyu desteleyen Abdüllatif Şener, \"Abdülhamit döneminde kurulmuş 7 liseden birinden bahsediyoruz. Ama görüyoruz ki, her yerde Abdülhamit\'i bayrak edinen, Abdülhamit söylemleriyle ekranları dolduran bir iktidar, kendi söylediklerinin aksine, Abdülhamit\'in ruhaniyetine bile saygı göstermiyor. Bu liseyi nitelikli liseler sınıfından çıkarmak hiçbir mantıkla, anlayışla bağdaşmaz\" dedi.