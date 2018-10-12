(Görüntülü) 1+1 ‘Halet ile Nail' sergisi Maltepe Üniversitesi'nde açıldı

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) – MALTEPE Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), 2018-2019 akademik yılını fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar’ın yeni sergisi ile karşıladı. Açılışta konuşan Dekan Prof. Dr. Selahattin Yıldız, “Bu sergiyi çok önemsiyorum, çünkü Ali iki idealist insanın hayata bakışından yola çıkarak bu sergiyi oluşturdu” dedi. Küratörlüğünü Kurtuluş Özgen’in yaptığı 1+1 ‘Halet ile Nail’ isimli fotoğraf sergisi dün Maltepe Üniversitesi’nin ana kampüsündeki GSF Sanat Galerisi’nde açıldı. Geçen yılı da Ali İhtiyar’ın Göç temalı sergisiyle başlattıklarını ifade eden GSF Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız şöyle konuştu: “Bu sergiyi çok önemsiyorum çünkü Ali, iki idealist insanın hayata bakışından yola çıkarak bu sergiyi oluşturdu. Ali, Kanada’da yaşayan bir sanatçı ve çalışmalarını Montreal’de devam ettiriyor. Ama bu topraklardan kopmuş biri değil. Tıpkı Halet Çambel ve Nail Çakırhan gibi. Onlar kendilerine yurt dışında çok farklı bir hayat kurabilirlerdi ama zorlu şartlara rağmen bu ülkede yaşamayı tercih ettiler. Gerçekten idealist bir bakış açısına sahiptiler. Zaten idealleri de bu toprakların kültürüne sahip çıkmaktı. Hiçbir konforu olmayan köylerde, köylülerle birlikte bir hayat kurdular.” “ONLARIN HAYAT YOLCULUĞUNU BELGELİYOR” “Ben serginin ismi için ‘Bir artı bir eşittir bir’ diyorum” diyen Dekan Prof. Dr. Yıldız, “Çünkü gerçekten Halet Çambel ve Nail Çakırhan’ın hayatı öyle. İkisi birlikte bir hayat sürüyorlar. Ve sadece bir ideale odaklandılar. Dolayısıyla sergi de, onların bu hayat yolculuğunun belli dönemlerini belgeliyor” ifadelerini kullandı. “BELGESEL ÇEKERKEN TANIŞTIK” Halet Çambel ve Nail Çakırhan ile tanışmasının eski olduğuna değinen fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar, “2003 yılında ‘Toroslarda Bir Efsane: Karatepe ve Aslantaş’ diye bir belgesel çekmiştik. Halet hocayla tanışmamız bu belgeselin çekim zamanına denk geldi. İstanbul’da ve Adana’da Halet hocanın ölümüne kadar fotoğraflarını çektim. Topladığımız bazı çalışmaları da şu an sergiliyoruz” dedi. “CUMHURİYETİN BİZE VERDİĞİ DEĞERLERİN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM” Sergiyi başka yerlere de taşımak istediğini dile getiren İhtiyar, “Bu insanlar cumhuriyetin ilk aydınları. Verdikleri mesajlar, yaptıkları işler çok önemli. Bunların bir şekilde gün yüzüne çıkması gerekiyordu. Bir mesaj vermek ve ülkenin bu sıkıntılı zamanlarında cumhuriyet ve Atatürk aşığı insanların göstermiş olduğu çabayı bir şekilde yeni nesle aktarmak istedik. Bu insanları iyi tanımak, cumhuriyetin bize verdiği değerlerin kıymetini bilmek lazım. Umarım bu sergiyle bunu biraz başarabiliriz. Burada Maltepe Üniversitesi’nin de ciddi desteği oldu” diye konuştu. “BU SERGİ BİR KESİŞMENİN HİKAYESİ” Sergi hakkında konuşan küratör Kurtuluş Özgen, şöyle dedi: “Güncel hayatta iki türlü eylem deneyimleriz. Birincisi yaşama enerjimizi alıp götüren olaylar, ikincisi ise bir de yaşama enerjimizi yükselten olaylar. Bu sergi aslında, sergiyi üretenlerin yaşama enerjisini yukarı çıkaran bir kesişmenin hikayesi. Bu iki insan bize çok önemli iki şey öğretti. İnsanlar idealara sahiptirler ve bu yolda ilerlemek isterler. Ancak bu idealar, idealler söylemde değil, eylemde kurulur. Ve bu eylemler bir hayat boyu sürer. Üstelik bu durum kendiliğinden; başka türlü olamadığı için sürer. Biz bu bakışı içimize sindirdiysek Halet hoca ve Nail amca sayesinde sindirdik.” Açılış programı, Cevahir Karaca ve Kader Çolak’ın konser dinletisi ve Aylin Eren’in yönetmenliğini yaptığı Toroslarda Bir Efsane isimli belgeselin gösterimi ile devam etti.