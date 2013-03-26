'Görünmezlik pelerini' yakında görünür ışıkta da görülemeyecek

ABD’li bilim insanları, nesneleri görünmez kılacak bir pelerin üretmek için ilk önemli adımı attı. Texas Üniversitesi araştırmacıları, aşırı ince ‘meta-screen’ kullanarak 3D bir nesneyi mikrodalgalara karşı görünmez kılmayı başardı. Ancak aynı başarı, henüz görünür ışığa karşı elde edilemedi.

Science Daily sitesinin verdiği bilgiye göre, ‘meta-screen’, 2008 yılında Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından keşfedildi. Materyal, ışığı, fotonların dalga boylarından daha küçük noktalara odaklıyor.

Dünyadaki ilk dalga boyu altı odaklama tekniği olan ‘meta-screen’, her türlü dalga boyuna ölçeklenebilme özelliğine sahip. Böylece, tıbbi tetkiklerde kullanılan radyo dalgalarından, optik mikroskopi için kullanılan ışıklara kadar, görüntüleme ve algılama cihazları için eşi benzeri olmayan ölçüde çözünülürlük ve esneklik kazandırıyor.

Duke Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmada, 7,5 santimetre uzunluğundaki bir çubuk, meta-materyaller kullanılarak mikrodalga radyasyonuna karşı görünmez hale getirilmişti. Araştırmacılar, bu etkiyi ortaya çıkarabilmek için elmas-şeklinde bir cihaz kullanmıştı.

Discovery News’in haberine göre, meta-materyaller ışığı, sesi ve diğer dalgaları doğal olmayan yollarla bükebiliyor. Texas Üniversitesi’nde yapılan yeni deneyde, 18 santimetre uzunluğundaki silindir çubuk, son derece ince bakır bandın, balık ağı şeklindeki esnek polikarbonat filme tutturulmasıyla üretilen örtüyle mikro dalgalardan gizlendi.

Sırada görünür ışık var

Çubuğu sarmak için kullanılan örtü (meta-screen), mikro dalgaların çubuk üzerinde dağılmasını ve göze görünmemesini sağladı.

New Journal of Physics dergisinde yayımlanan araştırmanın başını çelen Andrea Alù, geliştirdikleri ‘görünmezlik pelerini’ göze görünüyor olmasına rağmen, biyo-ilaç da da dahil birçok alanda pratik işlevler için kullanılabileceğini düşünüyor.

IOP Publishing sitesine konuşan Alù, “Prensipte bu teknik ışığı da görünmez kılmak için kullanılabilir” ifadesini kullandı. Alù, bir sonraki aşamada görünür ışık üzerinde çalışacaklarını söyledi.