Görme ve işitme engelli gencin ÖSYM ve YÖK'e karşı zaferi

Görme ve işitme engelli yazar Murat Kefeli, üniversite giriş sınavında ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle açtığı davada ÖSYM ile YÖK ’ü tazminata mahkûm ettirdi.

Dünyaya joystick yardımıyla kullandığı bilgisayarla bağlanan Kefeli, sınavda soruların kendisine dijital ortamda aktarılmasını istemiş, ancak reddedilmişti. Sinir sistemini etkileyen ‘idiyopatik nöropati’ hastalığı nedeniyle görme ve işitme kaybına uğrayan Kefeli, hastalığının alevlendiği dönemlerde dokunma yetisini de yitiriyor. Sadece yüzde 10 oranında görebilen Kefeli, dış dünyaya joystick yardımıyla kullandığı bilgisayarıyla bağlanıyor.

Bilgisayarı onun eli-kolu

2010 yılında sağlık durumu gösterir raporla birlikte ÖSYM’ye bir dilekçe yazan Kefeli, çoklu engeli nedeniyle soruların kendisine dijital ortama aktarılıp bilgisayar aracılığıyla verilmesini talep etti.

ÖSYM ise Kefeli’yi dış dünyaya bağlayan bilgisayarı ‘güvenlik’ gerekçesiyle sınava almadı. Kefeli için sadece soruları okuyup işaretleyecek bir görevli ve tüm diğer engelli adaylara olduğu gibi 30 dakikalık ek süre tanındı. Kefeli bunun üzerine her iki kuruma karşı dava açtı.

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