-GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL ÜÇ FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI MALATYA (A.A) - 30.11.2010 - 1. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ''Sesli betimleme'' adı verilen yöntemle görme engelliler için ''Kayıp Balık Nemo'', ''Yahşi Batı'' ve ''İyi Kötü Çirkin'' filmlerinin gösterimi yapıldı. Filmlerin gösterimini sağlayan Sesli Betimleme Derneği Başkanı ve Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Kenan Önalan, yaptığı açıklamada, görüştüğü oyuncular Güven Kıraç ve Nehir Erdoğan'dan destek sözü aldığını söyledi. Kenan Önalan, görme engellileri sinema kültürüne yakınlaştırmak ve onların daha çok film izlemelerini sağlamak amacıyla ilk sesli betimleme çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciyken bir grup arkadaşıyla birlikte yaptıklarını dile getirdi. Bu tür çalışmaların daha sistemli ve profesyonelce yapılmasını sağlamak maksadıyla Sesli Betimleme Derneğini kurduklarını ifade eden Önalan, film içerisinde diyalogların olmadığı önemli sahnelerin, dekorların ya da oyuncuların jest ve mimikleriyle anlatmaya çalıştıkları duygu düşüncelerinin görme engelliye daha iyi aktarılabilmesi için sesli olarak ifadelendirilmesi yöntemiyle işleyen sistemin Türkiye'de yeni olduğunu kaydetti. Önalan, dernekleri sayesinde sesli betimlemenin hızla yayılacağı, bu tür film festivalleri sayesinde de çalışmalarını daha iyi anlatabileceklerini belirtti. Filmin gösterimine Malatya Valisi Ulvi Saran, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversite öğrencileri ve engelliler katıldı.