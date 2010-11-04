Görme engellilere büyük umut

T24 - Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nde yürütülen bir pilot proje görme engelliler için umut ışığı oldu.



Kalıtsal olarak kör olan Finlandiyalı Miikka Terho’nun retinasının arkasına yapılan bir çip nakli, 46 yaşındaki hastanın kısmen görmesini sağladı. Terho, gözlerine takılan çipler sayesinde bir levha üzerine yazılı harfleri seçebildi ve saati görebildi. Retinanın arkasına yerleştirilen çip göze giren ışığı elektriksel itkilere dönüştürerek gözün arkasındaki optik sinir hücrelerine aktarıyor.





Meyveleri de seçebildi



Araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Profesör Eberhart Zrenner, çipin 11 hastada denendiğini söyledi. Hastalardan körlük dereceleri çok ileri olan bazıları yerleştirilen çipin bir etkisini görmezken, hastaların çoğu nesneleri seçebildi. En ileri sonuçların elde edildiği Miikka Terho adlı hasta, bir masanın üzerinde bulunan meyveleri, çatal bıçak takımını ve bir kupa fincanı ayırt edebildi. Saatin kaç olduğunu da görebilen Terho, gri rengin yedi farklı tonunu da ayırt etti.





