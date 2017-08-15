Görme engelliler için sentetik retina üretildi

Oxford Üniversitesi öğrencileri ve araştırmacıları, suni retina araştırmalarında, kullanılan sadece katı ve sert malzemeler yerine yumuşak biyolojik bileşenleri kullanarak görme engelliler için "dünyanın ilk sentetik retinasını" geliştirmeyi başardı.

Ontrava'nın haberine göre, geliştirilen sentetik retina, görme engelli bireyler için yeni bir umut olabilir. Oxford Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 24 yaşındaki doktora öğrencisi ve araştırmacı Vanessa Restrepo-Schild'in yaptığı yeni araştırmada, laboratuvar ortamında geliştirilen biyosentetik dokular ilk defa başarıyla kullanıldı. Bilim insanları, halk arasında gece körlüğü veya Tavuk Karası olarak bilinen "Retinitis Pigmentosa"nın ve retina dejenerasyonunun neden olduğu diğer görme bozuklukları için uzun bir süredir yapay retina üzerine çalışmalar yapıyordu.

Araştırmacıların bu çalışmada en çok zorlandığı nokta ise geliştirilen retinaların, katı ve sert maddelerden üretildiği için gerçek retinanın yerini tutamamasıydı. RestrepoSchild ise gerçek retinaya benzer, biyolojik bileşenlerden yapılan ilk yumuşak dokulu, sentetik retinayı geliştirdi.

Ekip, yumuşak su damlalarını kullanarak oluşturdukları retinanın işleyişini kontrol edip, oluşturdukları retinanın yansıtılan ışığı algılayıp, gri tonlama ile görüntünün oluşması için adeta piksel gibi davranarak, doğal retinaya benzer bir şekilde beyne aktardığını gözlemledi. Daha canlı doku ile bir uygulama yapılmamış olsa da, potansiyeli keşfedilen sentetik retinanın ilerleyen yıllarda kesinlikle kullanıma sunulacağı düşünülüyor.