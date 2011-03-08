-GÖRME ENGELLİLER İÇİN 5 BİN SESLİ KİTAP ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Milli Kütüphane Başkanlığı diğer kütüphanelerden aktarılanlarla birlikte 5 bine yakın seslendirilmiş eseri internet sitesinden görme engelli vatandaşların hizmetine sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, 2007'de hizmete giren Milli Kütüphane Salih Tüzün Bozbeyoğlu Kayıt Stüdyosu'nda gönüllü okuyucular tarafından okunan ve bilgisayar ortamına kaydedilen toplam 3 bin kitabı dijitalleştirerek internet üzerinden görme engellilerle buluşturdu. Roman, şiir ve deneme gibi edebi çalışmaların bulunduğu sesli kütüphane hizmetinde, son yıllarda her türlü ders ve sınav hazırlık (KPSS, KPDS, SBS hazırlık, üniversite giriş sınavına hazırlık) kitaplarına da yer verilmeye başlandı. Böylece diğer kütüphanelerden aktarılanlarla birlikte 5 bine yakın seslendirilmiş esere Milli Kütüphane Başkanlığı internet sitesinden talep edenlerin hizmetine sunuldu. Görme engelli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kitapların seslendirmesi, aralarında gazeteci, emekli spiker ve öğretmenlerin de bulunduğu 100'ün üzerinde gönüllü okuyucu tarafından yapıldı. İnternet üzerinden verilen ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyenlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesi veya http://www.mkutupgov.tr/konusankitap adresinde bulunan üyelik formunu doldurmaları, rapor ya da özürlü kimliği fotokopilerini Milli Kütüphane Başkanlığına ulaştırmaları gerekiyor.