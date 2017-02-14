Görme engelli vatandaş rögara düşmüştü; o bölgede 45 günde 152 tane kapak çalındı!

İstanbul’da yüzde 95 görme engelli olduğu öğrenilen Serkan Boz isimli bir vatandaşın kapağı olmayan 4 metre derinliğindeki rögarın içine düşmesinin ardından gözler rögar kapaklarına çevrildi. İSKİ sadece o bölgede son 45 günde 152 tane rögar kapağının çalındığını, bunlardan kendi sorumluluğuna girenlerin yenileriyle değiştirildiğini açıkladı.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul genelinde yer alan altyapı şebekesinde (elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet vb) gerekli kontrol ve müdahale çalışmaları yapılabilmesi için cadde ve sokaklar üzerinde baca kapakları yer almaktadır.

"Son aylarda Kurumumuza ait kanal kontrol baca kapaklarının da İstanbul'un birçok bölgesinde çalındığına dair ihbarlar alınmaktadır. Kurumumuza gelen ihbarlar ve yapılan denetimler neticesinde çalındığı tespit edilen kapakların yerine derhal yenileri monte edilmektedir.

"11 Şubat 2017 tarihinde gece saat 23:00 s sularında Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, Kiptaş Sokak üzerinde, kullanılmayan bir marketin açık otoparkında özel mülk içerisinde yer alan parsel baca kapağının çalınması sebebiyle, Serkan Boz isimli görme engelli vatandaşımız bu parsel bacasına düşerek yaralanmıştır. Söz konusu nokta için Kurumumuza intikal etmiş herhangi bir ihbar bulunmamaktadır.

"Yalnızca son 45 gün içerisinde söz konusu bölgede 152 adet baca kapağının çalındığı Kurumumuza intikal etmiştir. Yapılan denetimlerde bunlardan 70 adedinin Kurumumuza ait olduğu, 82 adedinin ise diğer kurumlara ait olduğu belirlenmiştir. Kurumumuza ait olduğu belirlenen söz konusu kapakların yerine derhal yenileri monte edilmiştir.

"Ayrıca Kurumumuzca İstanbul genelinde, kanal kontrol baca kapaklarının çalınmasını engelleyebilmek için hurda değeri olmayan baca kapaklarının kullanımı yaygınlaştırılmaktadır. Söz konusu üzücü olay sebebiyle Sayın Serkan Boz'a acil şifalar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."